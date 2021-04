Les données personnelles de 500 millions d’utilisateurs de LinkedIn sont divulguées | La technologie

Quelques jours à peine après la publication de la dernière fuite massive de Facebook, nous apprenons maintenant que les données personnelles de 500 millions d’utilisateurs de LinkedIn sont également vendues sur le Dark Web. Nous vous disons ce qui s’est passé.

Le week-end dernier, l’une des plus grandes violations de données personnelles de Facebook a été découverte, avec plus de 533 millions d’utilisateurs dans le monde. Mais le réseau social de Mark Zuckerberg n’est pas le seul à avoir vu les informations de ses utilisateurs mises en vente sur le Dark Web: les données personnelles de 500 millions d’utilisateurs de LinkedIn sont également échangées sur le dark web.

C’est ce qu’a révélé le média spécialisé Cybernews, dont l’équipe de recherche a découvert cette offre très particulière dans un forum de hackers. L’utilisateur qui commercialise cette base de données s’assure qu’il s’agit d’informations extraites du réseau social professionnel et, afin que les acheteurs potentiels puissent vérifier sa validité, fournissez un échantillon de 2 millions d’enregistrements en échange de 2 $ en crédits de forum. La base de données entière avec les 500 millions d’enregistrements est vendue pour une somme d’un minimum de quatre chiffres.

Les experts de Cybernews ont analysé l’échantillon et confirment qu’en effet, les données ont été extraites de LinkedIn. Ils ne peuvent pas être sûrs s’il s’agit d’informations actuelles ou si, au contraire, elles proviennent de failles de sécurité antérieures du réseau social professionnel ou des hacks d’autres entreprises. Ces données pourraient provenir, par exemple, de campagnes de phishing telles que les fausses offres d’emploi sur LinkedIn actuellement actives.

La base de données divulguée comprend l’identifiant LinkedIn, le nom complet, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone, le sexe, un lien vers le profil LinkedIn, des liens vers d’autres profils de réseaux sociaux, des titres professionnels et d’autres données liées au travail.

Heureusement, les mots de passe ne sont pas inclus, mais cela ne signifie pas que ces informations ne sont pas dangereuses entre de mauvaises mains. Au contraire, il peut être exploité par des criminels pour mener des attaques de phishing ciblées, envoyer du spam par e-mail et SMS, ainsi que forcer les mots de passe pour les profils LinkedIn et les adresses e-mail.

Bien qu’il soit déjà possible de savoir si vous avez été victime de la grande fuite de données personnelles de Facebook, pour le moment, il n’est pas possible de savoir si vos informations personnelles sont incluses dans cette nouvelle fuite de données LinkedIn. Au cas où, soyez extrêmement prudent avec les messages entrants et les demandes de connexion d’étrangers, activez l’authentification à deux facteurs chaque fois que vous le pouvez et utilisez un mot de passe fort et sécurisé.