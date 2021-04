Les données personnelles de plus de 500 millions d’utilisateurs Facebook ont ​​été divulguées en ligne

Les numéros de téléphone et les données personnelles de plus de 553 millions d’utilisateurs de Facebook ont ​​été publiés en ligne gratuitement par un utilisateur dans un forum de piratage de bas niveau, selon Business Insider. Au moins 100 pays sont inclus dans cette fuite, avec des données provenant de 32 millions d’utilisateurs aux États-Unis et de 11 millions d’utilisateurs au Royaume-Uni.

Cette violation comprend les numéros de téléphone, les identifiants Facebook, les noms complets, les lieux, les dates de naissance, les biographies et, dans certains cas, les adresses e-mail.

Insider a examiné un échantillon des données divulguées et vérifié plusieurs enregistrements en faisant correspondre les numéros de téléphone des utilisateurs Facebook connus avec les identifiants répertoriés dans l’ensemble de données. Nous avons également vérifié les enregistrements en testant les adresses e-mail à partir de l’ensemble de données de la fonction de réinitialisation du mot de passe de Facebook, qui peut être utilisée pour révéler partiellement le numéro de téléphone d’un utilisateur.

Les 533 000 000 enregistrements Facebook ont ​​été divulgués gratuitement. Cela signifie que si vous avez un compte Facebook, il est fort probable que le numéro de téléphone utilisé pour le compte ait été divulgué. Je n’ai pas encore vu Facebook reconnaître cette négligence absolue de vos données. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8 – Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) 3 avril 2021

À Business Insider, Alon Gal, directeur technique de la société de renseignement sur la cybercriminalité Hudson Rock, qui a découvert les données divulguées pour la première fois samedi, a déclaré:

«Une base de données de cette taille contenant les informations privées telles que les numéros de téléphone de nombreux utilisateurs de Facebook conduirait certainement à de mauvais acteurs profitant des données pour effectuer des attaques d’ingénierie sociale. [or] tentatives de piratage. »

Ce n’est pas la première fois que Facebook voit les données de ses utilisateurs divulguées en ligne. En 2020, la société de Mark Zuckerberg était impliquée dans une situation controversée concernant les problèmes de confidentialité et a confirmé que des milliers de développeurs avaient pu accéder aux données d’utilisateurs inactifs, ce qui est un comportement inattendu.

Auparavant, il y avait la controverse Cambridge Analytica, dans laquelle la société avait non seulement accès aux données de toute personne ayant autorisé un « quiz de personnalité » tiers, mais Facebook permettait également à l’application d’accéder aux données de leurs amis. .

La société n’a pas encore résolu cette nouvelle fuite de données, mais cela pourrait être la pire fuite jamais impliquée par Facebook.

Ce matin, nous avons annoncé que le PDG d’Apple, Tim Cook, était interrogé lundi sur le nouveau changement de politique de la société en matière de transparence du suivi des applications. Cook parlera également des critiques de Parlour et de Facebook sur ces changements de suivi. La citation du PDG d’Apple ne pouvait pas mieux convenir pour le moment:

«Ouais, Kara, je ne suis pas concentré sur Facebook. Alors je ne sais pas.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: