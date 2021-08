in

“Les données personnelles ne peuvent pas être dans la catégorie des choses qui peuvent être achetées et vendues”, explique Carissa Véliz, professeur à l’Université d’Oxford. Véliz, en conversation avec José Antonio Montenegro dans Globoeconomía, insiste sur le fait que les activités de commercialisation aveugle qui se font actuellement avec des bases de données doivent être interdites. Globoeconomía est diffusé le samedi à 20h30 et le dimanche à 12h30 et 20h30, heure de Miami.