Les données provisoires de Covaxin montrent qu’il est efficace à 77,8% contre le Covid symptomatique, offre une protection de 65,2% contre la variante Delta: The Lancet

L’Organisation mondiale de la santé a approuvé Covaxin pour une utilisation chez les personnes âgées de 18 ans et plus

Le Covaxin de Bharat Biotech démontre une efficacité de 77,8% contre le Covid-19 symptomatique, a confirmé la revue médicale générale à comité de lecture The Lancet. Selon les données des essais cliniques de phase trois, Covaxin est également le seul vaccin Covid-19 qui a démontré des données d’efficacité contre la variante delta à 65,2% et 70,8% de protection contre toutes les variantes des variantes du SRAS-CoV-2, une déclaration de Bharat dit Biotech. Covaxin sera efficace à 93,4% contre les patients symptomatiques sévères de Covid-19, selon les données.

Les données d’efficacité interviennent quelques jours après que l’Organisation mondiale de la santé a donné un signal vert à Covaxin pour une utilisation chez les personnes âgées de 18 ans et plus et aux États-Unis, le Royaume-Uni l’a inscrit sur la liste approuvée des vaccins pour les voyageurs étrangers.

Le Dr Balram Bhargava, directeur général de l’ICMR, voit la publication des données d’efficacité de Covaxin dans The Lancet parler de sa position solide parmi les autres pionniers mondiaux du vaccin Covid-19.

Le Dr Krishna Ella, président et directeur général de Bharat Biotech, a informé que Covaxin a été mentionné dans plus de 10 revues à comité de lecture, ce qui en fait l’un des vaccins Covid-19 les plus publiés au monde.

Covaxin est un vaccin inactivé développé à l’aide de la technologie de plate-forme dérivée de cellules Vero inactivées à virion entière. « Ils contiennent un virus mort, incapable d’infecter les gens mais toujours capable d’ordonner au système immunitaire de monter une réaction défensive contre une infection », a déclaré le site Web de Bharat Biotech. Le vaccin est administré en deux doses sur une période de 28 jours.

Essai d’efficacité de Covaxin et résultats

L’étude financée par Bharat Biotech International Limited et le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a été menée entre le 16 novembre 2020 et le 17 mai 2021 et a inclus un total de 25 798 sujets dont 14 419 adultes qui ont reçu deux doses de vaccin et 12 198 qui ont reçu un placebo dans 25 hôpitaux à travers le pays.

Les données d’efficacité ont ensuite été préparées sur la base de 1130 cas symptomatiques de Covid parmi 16 973 participants initialement séronégatifs et soumis à un test au moins deux semaines après que les participants aient reçu une deuxième dose.

Sur un groupe vacciné de 8 471 personnes, 24 étaient des cas positifs tandis que dans le groupe placebo de 8 502, 106 ont contracté l’infection. 1 participant parmi les cas positifs dans le groupe vacciné et 15 dans le groupe placebo était sévèrement symptomatique. Ces données suggèrent une efficacité globale de 77,8 pour cent.

Aucun effet indésirable grave lié au vaccin n’a été observé chez les participants et quelques effets indésirables signalés comme des maux de tête, de la fatigue, de la fièvre étaient légers et sont survenus dans les sept jours suivant la vaccination. De plus, les effets indésirables étaient similaires à ceux du placebo avec 12% des sujets présentant des effets secondaires courants, selon le communiqué.

Covishield et son efficacité

Un autre vaccin Covid-19 largement administré Covishield de l’Institut indien de l’Inde, une version du vaccin Oxford-AstraZeneca, ou le taux d’efficacité évalué par les pairs ChAdOx1 nCoV-19 publié dans The Lancet en décembre 2020 et mis à jour plus tard en mars 2021 montre l’efficacité de 81,3 % contre le Covid symptomatique lors de l’administration d’un régime de vaccination complet sur une période de 12 semaines.

Limites de l’étude d’efficacité

Ils ont toutefois noté que ces données devraient être présentées à titre préliminaire et que d’autres observations sont nécessaires pour confirmer l’efficacité clinique contre Delta et d’autres variantes.

En plus d’appeler les données préliminaires, les chercheurs ont noté qu’ils ne pouvaient pas calculer l’efficacité après une seule dose en raison du faible nombre de cas signalés entre deux doses en 28 jours et qu’une plus grande taille d’échantillon est nécessaire pour la même chose.

De plus, tous les participants ici étaient originaires d’Inde et manquaient donc de diversité ethnique et raciale. par conséquent, l’efficacité du vaccin dans la population mondiale ne peut être déterminée.

