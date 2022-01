Les données que vous devez savoir avant le Real Madrid vs Valence

01/07/2022 à 16:44 CET

Buts contre

Valence est la quatrième équipe de LaLiga à marquer le plus de buts, avec 28 buts encaissés. Soit 1,47 par match. C’est sans aucun doute l’un des éléments qui pénalisent le plus ceux de Bordalás. Mais plus tard, nous analyserons comment ils parviennent à équilibrer cette donnée inquiétante avec sa création.

De son côté, le Real Madrid est la deuxième équipe la plus faible de la compétition, avec 17 buts encaissés, 0,85 par match.

Artillerie : OBJECTIFS

Le Real Madrid est l’équipe avec le plus de buts en Liga. Cet élément nous donne toujours beaucoup d’indices sur son style de jeu. Malgré le fait que, lors du dernier match, les conditions dans lesquelles l’équipe est arrivée ont changé les prévisions avec la défaite des Blancs. Ils marquent 2,05 buts par match, soit un total de 41.

Valence est la septième équipe la plus marquante, a marqué 29 buts, soit 1,53 par match.

Création : FINITIONS

Comme nous l’avons déjà analysé à maintes reprises, l’idylle du Real Madrid avec la vente aux enchères continue d’être très positive. Ils continuent d’occuper le Top 3 dans pratiquement tous les records liés au tournage. Mais qu’en est-il de Valence ?

Si on analyse les enchères de manière générale, elles se situent au milieu du classement des enchères générales. Mais on va plus loin. Si nous évaluons le type de tir, Valence atteint le Top 6 de LaLiga Santander en: tirs au but,% de tirs au but, tirs au but pendant 90 minutes, buts par tir et buts par tir au but.

Cette façon de compenser son taux élevé de buts encaissés est l’une des clés pour pouvoir égaler son jeu et argumenter sa progression, malgré la dernière défaite en Liga contre l’Espanyol.

LES TOP DATA DU BORDALÁS : OBJECTIFS ATTENDUS

En tant que données du Top Valence, nous mettons en évidence la différence entre les buts marqués et ceux qui devaient marquer. C’est la troisième équipe de toute la catégorie avec la meilleure différence sur ce critère. Ils ont marqué 29 et leurs buts attendus indiquent qu’ils auraient dû marquer 23,2. Cette différence positive place le tiers de toutes les équipes dans la compétition.

Aux première et deuxième places se trouvent le Real Madrid et Séville.

Si les deux formations retrouvent une certaine normalité après les désagréments rencontrés avec cette grande vague d’Ómicron, un match de buts et de tirs peut être attendu.

MATCH : Plus de 2,5 buts [1.56] + Pour marquer les deux équipes [1,84] + Vinícius 3 coups ou plus [1.62] + But marqué des deux côtés [1.45]= [3,93]