Les données qui démontrent le bon début de saison d’Osasuna

26/09/2021

Le à 22:22 CEST

Osasuna a connu un bon début de saison 2021/2022. Les Navarrais occupent la neuvième position du classement en ajoutant onze points en sept journées, ce dernier remportant « in extremis » à Majorque à Son Moix. Un début de saison qui confirme les bons mouvements du marché ces dernières années et consolide le projet rojillo dans ce qui est sa troisième saison consécutive en première division.

Plus précisément, après trois matchs gagnés, deux perdus et deux autres à égalité, C’est le meilleur départ d’Osasuna en première division depuis la saison 2005/2006., lorsque les Navarrais ont terminé quatrièmes et aux positions de la Ligue des champions.

#TREMENDOUS DATA commencent à partir de @CAOsasuna. 11 points lors de la 7e journée. C’est le MEILLEUR départ d’Osasuna en Première Division depuis la saison 2005/06, quand elle s’était terminée… 4ème !!! – Fran Martinez (@LaLigaenDirecto) 26 septembre 2021

MIEUX LOIN DE SADAR

Aux rojillos, il ne vaut pas la peine de dire la phrase typique “à la maison n’importe où” au début de la saison, car les victoires de l’équipe de Jagoba Arrasate ils sont comptés loin d’El Sadar. Osasuna a gagné à Cadix, Vitoria et Majorque, alors qu’en ce début de championnat, il ne sait toujours pas ce que c’est que de célébrer une victoire avec ses fans dans un stade entièrement rénové et terminé. Ces neuf points sur neuf obtenus à l’extérieur en font également la meilleure marque depuis la saison 2005/2006..