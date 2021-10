Les données qui montrent que les Red Sox pourraient gagner les World Series

L’équipe de Red Sox de Boston, malgré leur défaite d’hier, ils laissent des données intéressantes pour ce que seront les prochains matchs de l’American League Championship Series en cette post-saison 2021 de la Ligue majeure de baseball – MLB.

Hier soir, après une démonstration extraordinaire du voltigeur portoricain Enrique « Kiké » Hernández, il n’a pas suffi à l’équipe de Boston de battre l’équipe de Houston au Minute Maid Park.

Le duo composé de José Altuve et Carlos Correa était chargé de vaincre les Red Sox, mais cela a laissé des données extrêmement intéressantes pour ce que sera le reste de cette dynamique Championship Series entre ces deux équipes.

Voici le rapport :

Note intéressante des Red Sox : les trois dernières fois où Boston a perdu le match 1 de l’ALCS, il a remporté les World Series. – Chandler Rome (@Chandler_Rome) 16 octobre 2021

Avec la défaite 5-4 des Astros hier, une bonne nouvelle se déclenche pour les Red Sox et c’est que lors des trois dernières occasions qu’ils ont perdues lors de leur premier match des Championship Series, ils ont remporté le titre des World Series.

Dans les trois occasions précédentes, ils l’ont fait en 2004 lorsqu’ils perdaient la série contre les Yankees 3-0, et en sont revenus devenant la seule équipe du sport nord-américain à réaliser un tel exploit, répétant cela en 2013 lorsqu’ils sont tombés un aucune course contre les Tigers de Detroit et pour la troisième fois de ce qui était leur dernier titre en 2018 lorsqu’ils ont perdu contre les Astros de Houston.

Vont-ils s’accrocher au titre Fall Classic?