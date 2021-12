Les données qui placent l’Espagne au sommet du tennis

28/12/2021

Act à 11:56 CET

Jusqu’à dix joueurs de tennis espagnols sont dans cette finale de 2021 dans le ‘Top 100’ de l’ATP. Seuls les États-Unis, avec douze joueurs de tennis, sont capables de dépasser l’Espagne en joueurs parmi les cent meilleurs au monde.

Nadal, Bautista, Carreño, Alcaraz, Ramos-Viñolas, Davidovich, Pedro Martínez, Munar, Carballés et Andújar Elles font partie des cent meilleures raquettes au monde, devant des pays comme la France, l’Italie ou l’Argentine, qui complètent le « Top 5 ».

L’Espagne est aussi le pays qui a réussi à remporter le plus de Coupe Davis au 21e siècle, avec cinq. La Russie, championne actuelle, est la deuxième avec le plus de saladiers depuis 2000.

La Russie la nouvelle puissance

La Russie est précisément le nouveau dominant de la scène mondiale du tennis. Et Medvedev est celui qui a tous les chiffres pour être l’élu. Le joueur de tennis moscovite de 25 ans a vieilli, remportant son premier Grand Chelem après avoir battu le numéro un Novak Djokovic à New York en finale de l’US Open.

De plus, la Russie a été le grand dominant du tennis en 2021. Il a commencé l’année avec le triomphe de la Coupe ATP et l’a conclue avec la Coupe Davis. Tout au long du parcours, le tennis russe a souligné son autorité avec non moins de succès. La Billie Jean King Cup – un tournoi comparable à la Coupe Davis en tennis féminin – ou la Coupe Davis des jeunes. En plus d’être l’équipe la plus récompensée aux JO de Tokyo.