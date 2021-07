Les données spectateurs de ces finales NBA auxquelles vous ne vous attendiez pas

Milwaukee Bucks et Phoenix Suns ils continuent de se battre de manière effrénée pour savoir qui sera le champion NBA en ce 2021. Avec la série 2-1 pour l’équipe de l’Arizona, la dispute de ces derniers matchs génère des données de téléspectateurs à la télévision qui sont tout simplement scandaleuses.

Ceux d’hier matin n’ont pas encore été scrutés et ventilés, mais lors du Game 2, ni plus ni moins que 41% de téléspectateurs en plus par la chaîne de télévision américaine ABC par rapport à la finale de l’année dernière. Des données terribles qui parlent de l’attente que ce duel génère entre la meilleure équipe de l’Est et la meilleure de l’Ouest cette saison.