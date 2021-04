Les données spectrales pourraient accélérer la découverte de la vie extraterrestre

12/04/2021 à 11:20 CEST

Des scientifiques de l’Université de New South Wales ont développé une base de données spectrale correspondant à 958 espèces moléculaires contenant du phosphore, ce qui pourrait être vital pour la découverte de la vie extraterrestre. Ils soutiennent que pour confirmer la vie sur d’autres planètes, il est essentiel de détecter un grand nombre de molécules, qui accompagnent la découverte initiale d’une éventuelle signature biologique. Grâce aux données spectrales, la lumière émise par une étoile peut fournir cette confirmation.

Sur la base des dernières avancées technologiques sur la voie de la découverte de la vie extraterrestre, les scientifiques ont pu démontrer comment une détection initiale d’une éventuelle signature biologique devait être suivie d’une recherche de molécules apparentées. Ce serait le seul moyen de confirmer la présence d’une forme de vie sur une planète ou une exoplanète.

Cependant, les spécialistes soutiennent qu’il n’est pas nécessaire de voyager dans l’espace pour rechercher des preuves de la vie extraterrestre, mais seulement pour observer correctement: en pointant avec un télescope et en trouvant les bonnes données spectrales, la lumière d’une planète peut indiquer quelles molécules se trouvent dans l’atmosphère. de cette planète. étoile. Par conséquent, des données pourraient être obtenues qui devraient compléter la présence d’une première substance qui marque des signes de vie (biosignature ou signature biologique).

La spectroscopie astronomique étudie précisément le spectre du rayonnement électromagnétique, y compris la lumière visible, qui est émis par les étoiles et autres objets célestes. Ces données spectrales peuvent être utilisées pour découvrir diverses propriétés d’étoiles et de galaxies éloignées, telles que leur composition chimique et leur mouvement. Dans le même sens, ils fournissent des informations sur les planètes et autres corps qui tournent autour des étoiles susmentionnées.

Sujet connexe: Signes d’augmentation de la vie dans le système solaire.

Données spectrales, vie extraterrestre et biosignatures

Selon un communiqué de presse, l’équipe d’astronomes australiens a utilisé des algorithmes informatiques pour produire une base de données de codes-barres spectraux infrarouges, correspondant à 958 espèces moléculaires contenant du phosphore, compte tenu de l’importance de la phosphine comme signature biologique. Les experts disent que la phosphine est une signature biologique très prometteuse, car elle n’est produite qu’en infimes concentrations par des processus naturels.

Dans le même temps, ils ont précisé que pour confirmer l’existence d’une vie extraterrestre, il est nécessaire de retracer comment la substance marquée comme biosignature est produite ou consommée, c’est pourquoi il est essentiel de trouver une plus grande diversité moléculaire. Dans le cas spécifique de la phosphine découverte dans l’atmosphère de Vénus en septembre 2020, les spécialistes estiment qu’il est nécessaire de trouver des molécules apparentées pour confirmer l’existence d’une vie primitive unicellulaire.

Les chercheurs ont conclu que leur nouvelle méthode pourra collaborer à la détection des signatures biologiques et accélérer cette recherche, en observant les exoplanètes et en trouvant les données spectrales susmentionnées, pour les comparer ultérieurement avec la base de données créée autour de près d’un millier de molécules qui pourraient existence d’une vie extraterrestre.

Une nouvelle approche

Pour Laura K. McKemmish, l’un des chercheurs responsables de l’étude, «il s’agit d’une nouvelle approche scientifique pour surveiller la détection de biosignatures potentielles, et elle est pertinente pour l’étude de l’astrochimie à l’intérieur et à l’extérieur du système solaire. La seule façon d’observer les exoplanètes et de voir s’il y a de la vie là-bas est d’utiliser des données spectrales collectées par des télescopes », a-t-il déclaré.

En outre, ils ont souligné dans l’étude publiée dans la revue Frontiers in Astronomy and Space Sciences que ce chemin de recherche pourrait être considérablement amélioré dans les années à venir, sur la base des nouvelles technologies présentes dans les télescopes avancés qui sont déjà en fonctionnement ou seront bientôt activés. .

Référence

Spectroscopie infrarouge computationnelle de 958 molécules porteuses de phosphore. Juan C. Zapata Trujillo, Anna-Maree Syme, Keiran N. Rowell, Brendan P. Burns, Chenoa D. Tremblay, Laura K. McKemmish et al. Frontiers in Astronomy and Space Sciences (2021) .DOI: https: //doi.org/10.3389/fspas.2021.639068

photo: Billy Huynh sur Unsplash.