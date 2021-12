Les données suggèrent que les commerçants voient 46 000 $ comme la dernière ligne de Bitcoin dans le sable

Le 13 décembre restera probablement dans les mémoires comme un « lundi sanglant » après que le prix du Bitcoin (BTC) a perdu le support de 47 000 $ et que les prix des altcoins ont chuté de 25 % en quelques instants.

Lorsque le mouvement s’est produit, les analystes ont rapidement estimé que la correction de 8,5% de Bitcoin était directement liée à la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC), qui commence le 15 décembre.

Les investisseurs craignent que la Réserve fédérale ne commence finalement à baisser, ce qui en un mot, est une réduction du programme de rachat d’obligations de la Réserve fédérale. La logique est qu’une révision de la politique monétaire actuelle aurait un impact négatif sur les actifs plus risqués. Bien qu’il n’y ait aucun moyen de déterminer une telle hypothèse, Bitcoin a réalisé un gain de 67% jusqu’à présent cette année jusqu’au 12 décembre. Il est donc logique que les investisseurs empochent ces gains avant les incertitudes du marché et cela pourrait être lié à la correction actuelle. vu dans le prix du BTC.

Meilleure performance cryptographique hebdomadaire le 13 décembre. Source : Nomics

Le prix du Bitcoin a chuté de 8,2% au cours de la semaine dernière, mais il a également surperformé le marché global des altcoins. Cela contraste fortement avec les 50 derniers jours, car la part de marché de la principale crypto-monnaie (domaine) est passée de 47,5% à 42%. Les investisseurs auraient pu simplement fuir Bitcoin en raison de son risque relativement plus faible que les altcoins.

La remise sur l’attache a atteint 4 %

La prime ou la remise OKEx Tether (USDT) mesure la différence entre le trading peer-to-peer (P2P) basé en Chine et la devise officielle du dollar américain. Les chiffres supérieurs à 100 % indiquent une demande excessive d’investissement dans les crypto-monnaies. En revanche, une remise de 5 % indique généralement une forte activité commerciale.

Prime de pair à pair USDT d’OKEx par rapport à l’USD. Source : OKEx

L’indicateur Tether a touché le fond à 96% le 13 décembre, ce qui est légèrement baissier mais pas alarmant pour une baisse totale de la capitalisation boursière de la crypto-monnaie de 10%. Cependant, cela fait plus de deux mois que cette métrique a dépassé les 100%, indiquant un manque d’enthousiasme de la part des commerçants basés en Chine.

Pour démontrer davantage que la baisse des prix du 13 décembre n’a que légèrement affecté le sentiment des investisseurs, le total des liquidations sur 24 heures s’est élevé à 400 millions de dollars.

Total des règlements d’échange de produits dérivés le 13 décembre. Source : Coinglass.com

Plus important encore, seuls 300 millions de dollars de contrats à effet de levier ont été résiliés de force en raison d’une marge insuffisante. Ce chiffre semble insignifiant comparé au krach du 3 décembre, lorsque 2,1 milliards de dollars d’acheteurs à effet de levier ont fermé leurs positions.

Il n’y a pas de demande excessive pour les ours Bitcoin, pour le moment

Pour démontrer davantage que la structure du marché de la cryptographie n’a pas été fortement affectée par la forte baisse des prix, les traders doivent se tourner vers des contrats à terme perpétuels. Ces contrats ont un taux intégré et facturent généralement des frais toutes les huit heures pour équilibrer le risque de l’échange.

Un taux de financement positif indique que les positions longues (acheteurs) demandent plus d’effet de levier. Cependant, la situation inverse se produit lorsque les positions courtes (vendeurs) nécessitent un effet de levier supplémentaire, ce qui fait que le taux de financement devient négatif.

Taux de financement sur 8 heures des contrats à terme perpétuels Bitcoin. Source : Coinglass

Considérant que la plupart des crypto-monnaies ont subi des pertes considérables le 13 décembre, la structure globale du marché a bien résisté. S’il y avait eu une demande excessive de shorts pariant sur une baisse du prix du Bitcoin en dessous de 46 000 $, le financement de huit heures de contrats à terme perpétuels aurait été en baisse de 0,05%.

Négocier Tether avec une remise de 4% sur les marchés basés en Chine, 300 millions de dollars de règlements de contrats longs et un taux de financement neutre n’est pas le signe d’un marché baissier. À moins que ces fondamentaux ne changent de manière significative, il n’y a aucune raison de demander 42 000 $ ou des prix Bitcoin inférieurs.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Tout investissement et mouvement commercial comporte un risque. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.