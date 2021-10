La récente action constructive des prix de Bitcoin (BTC) reflète les tendances à la hausse de l’accumulation et du comportement HODLing, ainsi qu’une activité élevée en chaîne et une utilisation accrue du réseau, a révélé le rapport de Glassnode pour la première semaine d’octobre.

Cependant, en phase avec l’action positive des prix, les marchés des produits dérivés ont enregistré un afflux d’intérêts ouverts, de primes à terme et de taux de financement positifs, qui, selon le fournisseur de données et de renseignements de la blockchain, augmentent la probabilité d’un « effet de levier ».

Fondamentaux de la chaîne

Au cours de la semaine dernière, le prix du Bitcoin a persisté dans une fourchette de consolidation étroite, la crypto s’échangeant entre 53 657 $ et 56 250 $.

Après une forte reprise par rapport aux plus bas du mois dernier, le marché a réussi à conserver ses gains, alors que l’activité en chaîne augmentait.

« Entités actives, le nombre de participants individuels sur la chaîne chaque jour, a augmenté de 19% jusqu’à cette semaine, atteignant environ 291 000 entités actives par jour. Cette valeur est comparable aux décomptes de fin 2020 au début de la dernière course de taureaux », lit-on dans le rapport.

Tout en rappelant que l’augmentation de l’activité du réseau est « historiquement corrélée à l’intérêt croissant pour l’actif au cours des marchés haussiers à un stade précoce », le rapport a continué de découvrir que la valeur typique des pièces de monnaie des transactions a également augmenté.

Depuis la mi-septembre, la taille médiane des transactions est passée à plus de 1,3 BTC, selon les données de Glassnode.

« Une taille de transaction typique accrue n’est pas synonyme d’appréciation des prix, mais indique des flux de capitaux plus importants et même de taille institutionnelle présents sur la chaîne », a souligné le rapport.

En outre, la valeur en dollars du volume transféré sur la chaîne a également augmenté au cours de la semaine dernière, selon les données de Glassnode.

Le volume de transfert (USD) en pourcentage du plafond réalisé a dépassé le seuil de 3%, ce qui est un autre signal historiquement haussier, suggérant une augmentation de la demande de règlement de valeur en chaîne, a révélé le rapport.

Le rapport entre les deux mesures « donne une idée du niveau du volume de la demande par rapport à la valeur de l’offre de pièces évaluée au moment où elle a été dépensée pour la dernière fois sur la chaîne ».

Pendant ce temps, l’offre détenue par les détenteurs à long terme (LTH) a révélé la forte persistance de la mentalité HODLing.

« Depuis juillet, l’accumulation de LTH / HODLing a été assez cohérente entre 13,6 et 15,0 fois l’émission, ce qui indique que le nombre de pièces retirées de la circulation est nettement supérieur à celui qui vient d’être frappé », lit-on dans le rapport.

Le ratio d’offre de détenteurs à long terme sur émission, qui est affiché en rose, représente l’émission de pièces mensuelles multiples qui est accumulée/HODLed (+ve) ou distribuée (-ve) par les LTH.

Marchés dérivés

« L’intérêt ouvert à terme a augmenté de 5,6 milliards de dollars (+45 %) depuis les creux de septembre », indique le rapport, soulignant que « cette ampleur de l’intérêt ouvert est similaire à celle de début septembre et de mi-mai, les deux précédé de longues compressions importantes.

« Les marchés des swaps perpétuels sont également de plus en plus haussiers au cours de la semaine dernière, avec des taux de financement se négociant entre +0,01% et +0,02% sur toutes les bourses », a ajouté le rapport, tout en notant une autre tendance à laquelle il faut prêter attention, puisque » la probabilité d’une volatilité à court terme entraînée par une longue compression augmente parallèlement aux taux de financement élevés et à l’augmentation des taux d’intérêt ouverts.

