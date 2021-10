La campagne «Dogenations» veut augmenter le Dogecoin inspiré de Shiba Inu pour les animaux sans-abri

PAWS Chicago, une organisation de refuges pour animaux à but non lucratif dédiée à la création de communautés d’animaux sans tuer, a récemment lancé «Dogenations» et a commencé à accepter Dogecoin (DOGE), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et 36 autres crypto-monnaies pour les dons.

