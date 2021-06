Les données sur les dérivés de Bitcoin montrent que les commerçants professionnels ont ignoré la bombe de 41 000 $ d’aujourd’hui

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Parfois, tout ce dont Bitcoin (BTC) a besoin pour pomper 10% est un commentaire positif de quelqu’un comme Elon Musk.

Le PDG de Tesla a été désigné comme le coupable de la récente récession après l’annonce de la société le 12 mai expliquant qu’elle n’accepterait plus les paiements Bitcoin en raison de préoccupations environnementales. Musk a poursuivi en disant qu’il recherchait d’autres crypto-monnaies qui nécessitaient 99% de consommation d’énergie en moins.

Cependant, le 13 juin, la situation s’est inversée lorsque Musk a assuré au public que Tesla ne vendait aucun Bitcoin supplémentaire. La publication a également déclaré que le producteur de voitures électriques reprendrait les paiements BTC dès que son exploitation minière Bitcoin reposerait sur un minimum de 50% d’énergie propre.

Sur les marchés baissiers, les principaux traders sont prudents

Alors que les investisseurs particuliers et les robots de trading algorithmiques entrent en action dès que des signaux haussiers ou baissiers et des nouvelles flash, les principaux traders ont tendance à être plus prudents. Ceux qui sont sur les marchés des crypto-monnaies depuis assez longtemps savent que les nouvelles positives peuvent finir par être ignorées ou minimisées sur les marchés baissiers.

D’un autre côté, même les nouvelles potentiellement négatives semblent avoir peu ou pas d’impact pendant les courses de taureaux. Par exemple, le 26 septembre 2020, Kucoin a été piraté pour 150 millions de dollars. La semaine suivante, le 1er octobre, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a accusé BitMEX d’avoir exploité une plate-forme de négociation non enregistrée et d’avoir enfreint les réglementations anti-blanchiment.

Deux semaines plus tard, la police aurait interrogé le fondateur d’OKEx, forçant la bourse à suspendre les retraits de crypto. Si cette série de nouvelles négatives s’était produite alors que Bitcoin était à plat ou dans une phase baissière, le prix aurait certainement calé lors d’un marché baissier.

Prix ​​Bitcoin sur Coinbase en USD, septembre 2020. Source : TradingView

Comme indiqué ci-dessus, Bitcoin a à peine eu un impact négatif à fin septembre et octobre 2020. En effet, à fin novembre 2020, Bitcoin était en hausse de 74% en deux mois. C’est la principale raison pour laquelle les principaux traders ont tendance à ignorer les nouvelles positives pendant les marchés baissiers et vice versa.

La prime à terme à 3 mois est neutre

Un vendeur de contrats à terme exigera généralement une prime sur les échanges au comptant réguliers. Cette situation n’est pas exclusive aux marchés des crypto-monnaies et se produit sur tous les marchés dérivés car en plus du risque de liquidité des changes, le vendeur reporte le règlement et cela se traduit par un prix plus élevé.

La prime à terme à 3 mois (taux de base) est généralement évaluée à une prime annualisée de 5 % à 15 % sur des marchés sains. Lorsque les contrats à terme se négocient en dessous du prix de change au comptant ordinaire, cela indique un sentiment baissier à court terme.

Base de contrats à terme Bitcoin Huobi à 3 mois. Source : biais

Comme indiqué ci-dessus, la base future est inférieure à 11% depuis le 20 mai et flirte plusieurs fois avec le territoire baissier alors qu’elle teste 5%. Le niveau actuel indique une position neutre des principaux traders.

Le biais d’option n’indique plus la peur

Le biais delta de 25 % compare des options d’achat (achat) et de vente (vente) similaires côte à côte. Il deviendra positif lorsque la prime de couverture des options de vente sera supérieure à celle des appels de risque similaires.

L’inverse se produit lorsque les teneurs de marché sont haussiers, ce qui amène l’indicateur de biais delta de 25 % dans la fourchette négative.

Deribit Bitcoin Options 25 % d’écart delta. Source : laevitas.ch

Le graphique ci-dessus confirme que les principaux traders, y compris les bureaux d’arbitrage et les marqueurs de marché, sont actuellement mal à l’aise avec le prix du Bitcoin, car la prime pour les options de vente neutres à baissières est plus élevée. Cependant, le biais positif actuel de 7 % est loin de la crainte exagérée de 20 % observée fin mai.

Les marchés des produits dérivés ne montrent aucune preuve que les principaux traders sont enthousiasmés par le récent rallye de 40 000 $. Du côté positif, il y a de la place pour les acheteurs à effet de levier pour monter des positions. Les rallyes les plus forts se produisent généralement lorsque les investisseurs s’y attendent le moins, et le scénario actuel semble en être un parfait exemple.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.