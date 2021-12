Les données sur les menaces d’Omicron suggèrent que la variante est aussi mortelle que Delta, selon une nouvelle étude – ‘Bleak’ | Royaume-Uni | Des nouvelles

Une équipe de ministres se réunira samedi pour évaluer les données actuelles sur Omicron, que l’un des hauts responsables du gouvernement a qualifié de « assez sombre », selon le Times. Selon un autre responsable du gouvernement, la menace de la variante est « potentiellement assez terrifiante ».

La recherche de l’Imperial College de Londres, qui a analysé les données d’infection au Royaume-Uni, a mis en doute les espoirs de certains experts, qu’un changement dans la virulence de la nouvelle variante limiterait la pression sur les systèmes de santé.

L’étude a en outre révélé que les injections de rappel de Covid pourraient fournir environ 85 % de protection contre les maladies graves d’Omicron et plus de 90 % de protection contre la mort, 60 jours après avoir été administrées.

Les résultats sur la gravité étaient basés sur l’analyse de 120 000 cas Delta et 15 000 cas suspects Omicron, ainsi que 24 hospitalisations Omicron et plus de 1 000 hospitalisations Delta.

La recherche préliminaire a suggéré que les personnes infectées par Omicron étaient aussi susceptibles de présenter des symptômes et de nécessiter un traitement hospitalier que les patients de Delta.

Mais le professeur Azra Ghani, épidémiologiste à l’Imperial et l’un des auteurs de l’étude, a déclaré que les niveaux d’infection record d’Omicron pourraient encore conduire à « un grand nombre de personnes nécessitant une hospitalisation ».

Ghani a déclaré que les résultats démontraient « l’importance de délivrer des doses de rappel ».

Sans dose de rappel, la protection contre les maladies graves avec Omicron pourrait diminuer à environ 20 % pour ceux qui ont reçu le vaccin Oxford/AstraZeneca et à 40 % pour BioNTech/Pfizer six mois après la deuxième dose.

Cependant, les auteurs ont découvert qu’il s’agissait du pire des cas et que le déclin pourrait être réduit par la plus grande longévité de la protection fournie par les cellules T et les cellules B, la deuxième ligne de défense du système immunitaire.

LIRE LA SUITE: L’Allemagne attaque le Royaume-Uni à propos d’Omicron: la nation se prépare à punir les Britanniques