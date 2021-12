Les données sur les options Nifty suggèrent une fourchette de négociation plus large de 16600-17200, Bank Nifty doit se maintenir au-dessus de 35000

L’écriture d’appel est vue à 17200 puis 17100 strike tandis que l’écriture Put est vue à 16900 puis 16800 strike. Les données sur les options suggèrent une fourchette de négociation plus large entre 16600 et 17200 zones.

Par Chandan Taparia

L’indice Nifty 50 a ouvert un écart et s’est déplacé de manière positive à limitée tout au long de la séance d’hier. La dernière heure de la journée a vu un rapide recul et l’indice s’est approché des 17 000 zones. Il a dépassé son plus haut de la veille et a clôturé avec des gains d’environ 180 points. Il a formé une bougie haussière à l’échelle quotidienne et a formé des sommets plus élevés – des creux plus élevés depuis les deux dernières séances de bourse.

Nifty trading range en 16600-17200

India VIX a baissé de 5,47%, passant de 17,53 à 16,58. La volatilité s’est refroidie depuis les deux dernières sessions, ce qui réconforte les taureaux pour un mouvement de rebond. Maintenant, il doit encore refroidir à 15-14 zones pour une stabilité complète sur le marché. Côté options, le Call OI maximum est à 18000 puis 17000 strike tandis que le Put OI Maximum est à 16500 puis 16000 strike. L’écriture d’appel est vue à 17200 puis 17100 strike tandis que l’écriture Put est vue à 16900 puis 16800 strike. Les données sur les options suggèrent une fourchette de négociation plus large entre 16600 et 17200 zones.

Perspectives de la Banque Nifty

Bank Nifty a creusé l’écart et a évolué de manière positive à modérée pendant la majeure partie de la journée. Il a clôturé au-dessus de 35 000 niveaux avec des gains d’environ 420 points. Il a formé une bougie haussière à l’échelle journalière et a couvert ses pertes des deux dernières séances.

Pour Bank Nifty hebdomadaire, le Put OI maximum est à 34 000 strike et le Call OI maximum est placé à 36 000 strike. Nous avons vu l’écriture d’appels à 35 200 frapper avec un dénouement à 37 500 tandis que l’écriture d’options de vente est observée à 34 800 d’exercice. Maintenant, il doit se maintenir au-dessus des 35000 zones, pour qu’il évolue vers les 35250 et 35500 zones tandis que le support passe à la hausse vers les 34600 et 34350 zones.

À quoi faire attention

Sur le plan sectoriel, tous les secteurs se sont négociés en territoire positif, parmi lesquels les secteurs de l’immobilier, de la pharmacie, des métaux et des blocs d’alimentation ont montré le plus de force et d’intérêt d’achat sur le marché.

Sur le front des actions, une position positive a été observée PI SRF, Nationalum, IEX, Auropharma, Hindalco, L&TFH, IRCTC, Tata Power, UPL, Cadila, Lupin, Biocon, Eicher Motor, Cumminsind, Mindtree, Godrejcp, Havells, Sunpharma, LT, Deepakntr , Reliance, ABFRL, LTI, UBL et Mcdowell tandis que la faiblesse de SBI Life, IOC et Grasim.

(Chandan Taparia – Vice-président – ​​Dérivés sur actions et techniques, courtage et distribution, Motilal Oswal Financial Services Ltd. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.