Les dons alimentés par NFT gagnent du terrain – Bitcoins Channel

Au milieu de la montée explosive des objets de collection numériques, une sous-section plus altruiste a émané de l’espace des jetons non fongibles (NFT) alors qu’un certain nombre d’artistes et de défenseurs de la crypto font don de fonds collectés en vendant des NFT.

Un de ces projets est Paquet de soins, qui est lancé par Jack Butcher, le fondateur de Visualiser la valeur, qui se décrit comme « le système d’exploitation des créateurs de valeur ». Care Package est une campagne caritative qui cherche à collecter des fonds pour les familles afghanes dans le besoin en utilisant la plateforme de blogs basée sur Ethereum (ETH). Miroir.

La campagne propose une seule édition NFT « CARE Package for Afghanistan » pour ETH 0,03 (USD 114) et 10 pour ETH 0,28 (1 062 USD). Le package à édition unique, qui contenait un total de 1 000 NFT, est déjà épuisé alors qu’il existe encore de nombreux packages de soins 10x.

Au moment de la rédaction de cet article, le projet a levé 59,54 ETH (225 000 USD). En utilisant des contrats intelligents, tous les profits sont directement acheminés vers Care.org, une organisation humanitaire internationale.

« Les NFT ont permis aux créateurs de soutenir plus facilement leurs causes préférées en utilisant leur créativité artistique et la communauté NFT s’est mobilisée pour soutenir des causes incroyables comme CARE », Alex Wilson, co-fondateur de Le bloc de dons, une plate-forme qui facilite la collecte de fonds via les NFT, a déclaré. « Nous sommes enthousiasmés par la croissance de la crypto-philanthropie cette année et savons que ce n’est que le début. »

Selon les données de la Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, les récentes catastrophes ont laissé plus de 18 millions de personnes en Afghanistan dans le besoin d’une aide humanitaire. En outre, les représentants de l’UNICEF affirment qu’au moins 1 million d’enfants en Afghanistan pourraient souffrir de malnutrition aiguë sévère sans traitement immédiat.

Vakil Ahmad Omar Ali, responsable des moyens de subsistance à CARE International Royaume-Uni, affirme que 90 % des familles afghanes vivent en dessous du seuil de pauvreté national.

« La sécheresse, la guerre et Covid ont formé une triple menace mettant en danger la vie de millions d’Afghans. Les fonds collectés via les NFT peuvent aider à atténuer certains des problèmes », a-t-il déclaré. Cryptonews.com.

Le projet Care Package NFT n’est qu’une des campagnes utilisant des objets de collection numériques comme moyen de collecter des fonds.

En août, la plateforme NFT d’œuvres génératives Blocs d’art collecté plus de 23 millions de dollars pour une œuvre caritative. Il semblerait que les artistes NFT sur la plate-forme donnent entre 10 % et 25 % de leurs revenus.

De plus, l’entrepreneur Tony Hollingsworth a lancé Ecoutez, un projet qui vise à collecter 100 millions de dollars à l’aide de NFT pour aider un milliard d’enfants pauvres du monde entier. Hollingsworth a mobilisé une armée de 200 artistes des industries du cinéma et de la musique pour créer les arts numériques.

Plus récemment, un donateur anonyme a envoyé à l’organisation humanitaire internationale Médecins sans frontières environ 3,5 millions de dollars d’ETH en tant que don.

Un rapport du Banque mondiale affirme que les gens sont plus susceptibles de faire un don lorsqu’ils sont incités, c’est-à-dire qu’ils sont assurés de recevoir quelque chose en retour. Cela explique pourquoi de nombreux efforts de collecte de fonds, comme le projet Listen de Hollingsworth, tentent de proposer des arts numériques d’artistes éminents en échange de dons.

« Les NFT poussent la relation entre l’art et la philanthropie dans un tout nouveau paradigme. L’art numérique peut créer et soutenir des mouvements d’une manière que l’art physique ne peut pas », a déclaré Butcher. « Les communautés natives d’Internet peuvent s’organiser rapidement pour diriger instantanément de grandes quantités de capitaux, de n’importe où et vers n’importe qui. »

