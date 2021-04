Les dons montrent que l’opposition au vote pour l’intégrité consiste à aider les démocrates ⋆ .

Samedi, 100 dirigeants de grandes entreprises se sont joints à un appel de Zoom pour préparer une réponse unifiée à la législation sur l’intégrité du vote en instance dans de nombreux États, similaire à une loi récemment adoptée en Géorgie. Bien qu’ils soient présentés comme des efforts «non partisans» pour défendre le droit de vote et la démocratie, les acteurs impliqués, leurs politiques préférées et la pression antidémocratique qu’ils cherchent à exercer prouvent que le rassemblement virtuel n’était rien de tout cela.

Ed O’Keefe de CBS News a confirmé pour la première fois l’existence de l’appel samedi, identifiant comme participants American Airlines, United, les Falcons d’Atlanta, Levi Strauss, Walmart, Viacom CBS, Twitter, LinkedIn et AMC. O’Keefe a identifié le professeur Jeff Sonnenfeld de Yale comme ayant aidé à organiser «la confab». Plus tard, sur sa page Web, la Coalition for Inclusive Capitalism a révélé qu’elle avait convoqué la réunion en partenariat avec le Yale Chief Executive Leadership Institute de Sonnenfeld et le Leadership Now Project.

Le résumé de l’événement de la Coalition for Inclusive Capitalism citait Sonnenfeld et d’autres organisateurs, tels que Daniella Ballou-Aares, PDG du projet Leadership Now, Lynn Forester de Rothschild, présidente de la Coalition for Inclusive Capitalism, et Meredith Sumpter, PDG du Coalition pour le capitalisme inclusif. Alors, qui sont ces organisations et leurs dirigeants?

Le «Cadre pour le capitalisme inclusif» de 23 pages de la Coalition for Inclusive Capitalism donne un aperçu de ses positions qui, en bref, cherchent à transfuser la politique de gauche dans le capitalisme américain. Grâce à une «contribution précieuse» de l’AFL-CIO, du SEIU, de la Chambre de commerce des États-Unis et de plusieurs établissements universitaires, et au financement de la Fondation Rockefeller, de la Fondation Ford et d’autres, le «Cadre» de la Coalition se concentre sur tout, depuis l’augmentation du salaire minimum. à un «salaire décent» à la modification des lois sur les sociétés d’État et des règlements de la Securities and Exchange Commission pour modifier la responsabilité des entreprises envers les actionnaires, au lieu de cela, pour la société et l’environnement. La Coalition cherche également à rémunérer les dirigeants, non pas sur la base du rendement des actions, mais sur la base de l’atteinte «d’objectifs plus larges de l’entreprise», en particulier ceux qui affectent les récompenses et la qualité des travailleurs selon la race, l’ethnie et le sexe.

La présidente de la coalition de Rothschild se révèle un solide stimulant pour les démocrates et le Comité national démocrate, selon les archives de la Commission électorale fédérale (FEC).

Bien que pas aussi fluide avec son argent que de Rothschild, les dons politiques de Sumpter trouvent également une maison dans les poches des démocrates.

Le projet Leadership Now, qui se présente comme une «organisation de membres d’entreprises et de leaders d’opinion agissant pour réparer la démocratie américaine», a également des opinions de gauche sur la politique et les candidats préférés. Par exemple, avant les élections de 2020, l’organisation a souligné son choix de 20 «nouveaux dirigeants à surveiller». Il était composé de 18 candidats à la Chambre des représentants des États-Unis et de deux candidats au Sénat américain. Ils étaient tous démocrates.

Le candidat au Sénat du Michigan, John James, un chef d’entreprise afro-américain et vétéran, était absent de la liste. C’est une étrange omission pour une organisation qui a proclamé «lors de la sélection de nos candidats, nous avons donné la priorité au talent et à la diversité». Mais rassurez-vous, The Leadership Now Project a noté que si sa liste «n’inclut actuellement aucun républicain», l’organisation «regarde[s] impatients d’approuver d’autres républicains de principe à l’avenir. »

Les dons lourds démocrates apparaissent également dans la recherche des contributions de Ballou-Aares, cofondateur et PDG du projet Leadership Now:

Plus troublant que la promotion unilatérale par The Leadership Now Project de candidats politiques qui semblent en accord avec les opinions partisanes de ses dirigeants, c’est la vision déformée de l’organisation de «protéger notre démocratie». Dans un résumé, l’organisation revendique un «programme spécifique» pour lutter contre le «racisme systémique» et «réparer la démocratie américaine» en limitant les lois d’identification des électeurs, en accordant aux criminels le droit de vote, en luttant contre la prétendue discrimination et la sous-représentation par le Collège électoral et en empêchant États de nettoyer les listes électorales. Le site Web de l’organisation proclame le vote par choix hiérarchique une priorité.

Le vrai dire, cependant, vient de la prétention du projet Leadership Now de donner la priorité à «l’innovation et les idées pour une démocratie moderne», à laquelle la réunion virtuelle de samedi a donné un sens: la démocratie moderne souhaitée par les participants de samedi est celle que contrôlent nos seigneurs d’entreprise et de tour d’ivoire plutôt que les péons en Géorgie ou dans les autres États rouges. Si les électeurs ne voient pas les choses de la même manière, ils y seront obligés.

Cela nous ramène à son collègue organisateur Sonnenfeld, qui a affirmé que «le rassemblement était une déclaration volontaire enthousiaste de défi contre les menaces de représailles pour avoir exercé leur voix patriotique». Mais il y a deux semaines à peine, c’était Sonnenfeld qui menaçait de mettre la Géorgie au pas, suggérant que Google et le personnel de Microsoft reconsidèrent les bureaux régionaux récemment annoncés à Atlanta en représailles à l’adoption par la législature démocratiquement élue d’une loi modérée sur l’intégrité du vote.

Il semble donc que les menaces ne peuvent courir que dans un seul sens: des puissantes salles de conférence aux masses non lavées. Si la population se plaint, on lui montrera ce que signifie la vraie démocratie – à moins que nous ne leur montrions d’abord en votant contre les politiques qui donnent à ces entreprises un pouvoir démesuré.

Margot Cleveland est une collaboratrice principale de The Federalist. Cleveland a servi pendant près de 25 ans en tant que juriste permanent auprès d’un juge d’appel fédéral et est un ancien membre du corps professoral à temps plein et instructeur auxiliaire au College of Business de l’Université de Notre-Dame.

Les opinions exprimées ici sont celles de Cleveland à titre privé.