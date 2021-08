Les Doobie Brothers annoncent un nouvel album, Liberté et une tournée américaine majeure

Les Doobie Brothers ont annoncé la sortie de leur 15e album, intitulé Liberté. Produit et co-écrit par John Shanks (Bon Jovi, Sheryl Crow, Miley Cyrus), le corpus contient douze nouveaux morceaux de Tom Johnston, Pat Simmons et John McFee – vous pouvez consulter la liste des morceaux ci-dessous.

Parallèlement à l’annonce de l’album, le groupe légendaire a également consacré un EP spécial à 4 titres éponyme à ses fans. ‘The Doobie Brothers EP’ est disponible en streaming aujourd’hui. Les fans qui ont déjà acheté un pack d’albums de billets et échangé une copie de « The Doobie Brothers EP » entre décembre 2019 et novembre 2020, recevront leur CD physique à partir du 17 septembre 2021.

L’annonce de Liberté et la sortie de ‘The Doobie Brothers EP’ précèdent la tournée nord-américaine très attendue du groupe dans 49 villes pour célébrer le 50e anniversaire de la fondation du groupe. Tom Johnston, Michael McDonald, Pat Simmons et John McFee seront de retour en tournée ensemble pour la première fois en près de 25 ans. La tournée débutera à Des Moines le 22 août. L’itinéraire final de la visite est ci-dessous – pour les billets et plus d’informations, visitez le Site Internet Live Nation.

Vendant près de 50 millions d’albums dans le monde, les Doobie Brothers ont eu cinq singles dans le top 10, 16 hits dans le top 40, 3 albums multi-platine, 7 albums de platine, 14 albums d’or et possèdent un disque de diamant rare pour leur album de 1976, Best of les Doobies. Leur collection de tubes intemporels sera à nouveau jouée par les artistes qui les ont écrits, offrant aux fans l’occasion rare de voir ces légendes du rock and roll interpréter leur catalogue complet de chansons sur scène.

Liberté comprend les pistes suivantes :

“Ah le Mexique”

“Meilleurs jours”

“Ne vous moquez pas de moi”

“Boulet de canon”

“Partout où nous allons”

“Le rêve américain”

“Briller”

“Nous sommes plus que de l’amour”

“Facile”

“Je ne peux pas faire ça seul”

“Bon Thang”

“Amen vieil ami”

La liste des titres de l’EP Doobie Brothers :

“Ah le Mexique”

“Boulet de canon”

“Ne vous moquez pas de moi”

“Meilleurs jours”.

Pré-commande Liberté.