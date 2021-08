Les dormeurs QB seront repêchés en 2021

in

La position de quart-arrière, comme toujours, est méga profonde en 2021, avec tellement de talent en retard que vous pourriez attendre un moment avant de prendre un QB ou deux et tout ira bien.

Mais cette année, il y a une sorte de mise en garde – si votre quart-arrière ne court pas, déclassez-le beaucoup. Parmi les meilleurs buteurs QB en fantasy en 2020 – par ESPN – seulement deux d’entre eux ont terminé avec moins de 200 mètres au sol.

Ce serait le MVP Aaron Rodgers… et un gars nommé Tom Brady (seulement six verges au sol toute l’année ! SIX !).

Examinons donc quelques dormeurs à la position, dont beaucoup peuvent courir en plus du lancer.

1

Jalen fait mal, Eagles de Philadelphie



Il est le favori de tout le monde pour percer dans la gamme QB1, mais il y a une bonne raison à cela : il a lancé beaucoup de passes lors de ses départs à la fin de la saison 2020 et a couru sur plusieurs mètres.

Il pouvait lancer beaucoup de choix, et terminer 52% de ses passes n’était pas génial. Mais vous l’obtenez à bas prix avec beaucoup d’avantages. Et c’est un dormeur, n’est-ce pas ?

3

Trey Lance, 49ers de San Francisco



C’est fondamentalement la même écriture que ci-dessus. Lance, comme Fields, était un choix de première ronde dans le vrai repêchage de la NFL. Et comme Fields, Lance pourrait être coincé derrière un vétérinaire (Jimmy G !) pour commencer la saison.

Mais si Lance continue de montrer de sérieux avantages, il est un autre candidat à la draft et à la cachette.

4

Matthew Stafford, Rams de Los Angeles



J’appelle celui-ci le choix de Philip Rivers.

Rivers, comme vous vous en souvenez peut-être, était l’un de ces quarts qui finirait souvent dans le top 10 des QB en fantasy… et puis l’année suivante, il serait classé en dehors du top 10 au classement du repêchage.

Je sais ce que j’ai dit à propos des QB précipités, et bien que Stafford ne corresponde pas à ce projet de loi, je pense qu’il a de toute façon une excellente chance de se glisser dans le top 10 à la position cette année. Il a des armes à gogo à Los Angeles et un entraîneur favorable aux QB à Sean McVay. C’est une bonne recette pour un type QB2.

Alerte Dime 🚨 Stafford ➡️ @CooperKupp pic.twitter.com/zUz9vEEXxF – Los Angeles Rams (@RamsNFL) 18 août 2021

5

Tua Tagovailoa, les dauphins de Miami



Année 2 dans cette attaque, corps de receveurs élargi amélioré, trois TDs précipités l’année dernière… oui, j’achète à son bas prix (QB22, par Fantasy Pros).

6

QB Ryan Fitzpatrick, équipe de football de Washington



FITZMAGIQUE !

Alors voici le problème avec lui : il avait une assez bonne saison l’année dernière avant que les Dolphins ne le mettent sur le banc pour voir ce qu’ils avaient à Tua, et il vous donne en fait une quantité surprenante de verges au sol.

De plus, il a beaucoup de cibles talentueuses avec Terry McLaurin, Curtis Samuel et les demis Antonio Gibson et JD McKissic. Il y a du bon ici !

