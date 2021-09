Les « dos d’âne » ont rendu la victoire de Daniel Ricciardo « tellement plus douce »

Daniel Ricciardo a expliqué comment il avait embrassé «l’année la plus difficile» de sa carrière en F1, qui a précédé la gloire du Grand Prix d’Italie.

L’Australien a désespérément eu du mal à s’adapter à la McLaren MCL35M après avoir rejoint l’équipe l’hiver dernier, éclipsé par son coéquipier Lando Norris, qui s’améliore rapidement.

Mais tous les moments difficiles ont été relégués à l’histoire alors que Ricciardo a remporté son huitième succès en Formule 1 lors de la ronde 14 du Championnat du monde à Monza, menant tout au long après avoir battu le poleman Max Verstappen dans la chicane d’ouverture.

Le joueur de 32 ans a reconnu que les moments difficiles de 2021 valaient la peine d’être vécus pour rendre ce triomphe d’autant plus gratifiant, à la fois professionnellement et personnellement en raison des difficultés causées par la pandémie en cours.

Sa précédente victoire avait été remportée pour Red Bull au Grand Prix de Monaco 2018, un transfert ultérieur chez Renault n’ayant pas donné le succès escompté.

“C’est probablement la première fois que je suis dépassé par la victoire”, a déclaré Ricciardo lors d’une interview avec Sky F1. «Je pense aussi parce que cela fait plus de trois ans.

«Je sais juste que personne n’aurait prédit que cela se produirait cette année, surtout après la première moitié de l’année. Il est facile de perdre confiance en soi et de se perdre en quelque sorte.

«Je pense que c’est là que la perspective et tout se concrétisent et savoir au plus profond de vous-même que cela peut arriver et ne jamais douter de vous-même.

«Je pense que si vous aimez vraiment quelque chose et que vous y croyez… certains des ralentisseurs en cours de route rendent des moments comme celui-ci tellement plus doux. Je suis juste reconnaissant d’avoir encore une puce sur mon épaule.

«Je ne dis pas cela simplement parce que je suis trempé dans la gloire, mais cela a parfois été l’année la plus difficile pour moi.

« Ce n’est pas que j’aie hésité à ça. Au contraire, j’ai en quelque sorte apprécié l’adversité et les sentiments que j’ai ressentis en interne parce que cela m’a en quelque sorte fait comprendre qui je suis un peu plus en tant que personne et compétiteur.

Alors que Ricciardo avait des amis dans les tribunes de Monza, il a admis que ses parents lui manquaient, l’Australie étant parmi les pays où les restrictions de voyage sont les plus strictes.

“Je pense que je l’ai définitivement adopté, mais il y a certainement eu des points faibles, et en plus de cela, vous n’avez pas vu maman et papa pour avoir baisé pendant plus d’un an”, a-t-il ajouté.

«Je suis très proche de la famille, une personne très affectueuse et parfois il n’y a rien que vous vouliez plus qu’un câlin de maman et papa et une petite tape dans le dos.

« Cela a rendu les jours difficiles, mais je pense que cela m’a aussi aidé à en arriver là.

« Je me parlais tout seul pendant la course et même avec la Safety Car, j’étais toujours convaincu que rien n’allait me l’enlever.

