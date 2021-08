Les doses cumulatives de vaccin COVID-19 administrées en Inde franchissent 51 cr: ministère de la Santé

in

Plus de 49 lakh (49 06 273) doses ont été administrées lundi

Les doses cumulatives de vaccin COVID-19 administrées dans le pays ont franchi le cap des 51 crores, a annoncé lundi le ministère de la Santé de l’Union.

Plus de 49 lakh (49 06 273) doses ont été administrées lundi, selon le rapport provisoire de 19 heures.

Le ministère a déclaré que 26 66 611 doses de vaccin avaient été administrées en première dose et 4 59 352 doses de vaccin en deuxième dose dans le groupe d’âge 18-44 ans lundi.

Au total, 17 95 70 348 personnes âgées de 18 à 44 ans dans tous les États et territoires de l’Union ont reçu leur première dose et 1 24 91 475 ont reçu leur deuxième dose depuis le début de la troisième phase de la campagne de vaccination.

Cinq États – le Madhya Pradesh, le Gujarat, le Rajasthan, le Maharashtra et l’Uttar Pradesh – ont administré plus d’un crore de doses cumulatives de vaccin COVID-19 dans le groupe d’âge 18-44 ans.

En outre, Andhra Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Delhi, Haryana, Jharkhand, Kerala, Telangana, Himachal Pradesh, Odisha, Punjab, Uttarakhand et le Bengale occidental ont vacciné plus de 10 lakh bénéficiaires du groupe d’âge 18-44 ans pour la première dose de COVID -19 vaccin, a indiqué le ministère.

Comme au jour 206 de la campagne de vaccination (9 août), 49 06 273 doses de vaccin ont été administrées.

Le ministère a déclaré que 36 80 340 bénéficiaires ont été vaccinés pour la première dose et que 12 25 933 bénéficiaires ont reçu la deuxième dose de vaccin selon le rapport provisoire jusqu’à 19 heures.

Les rapports finaux seraient terminés pour la journée tard dans la nuit.

L’exercice de vaccination en tant qu’outil pour protéger les groupes de population les plus vulnérables du pays contre le COVID-19 continue d’être régulièrement examiné et surveillé au plus haut niveau, a-t-il déclaré.

