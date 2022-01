Les doses de vaccin Covid-19 administrées en Inde dépassent la barre des 150 crores

Selon les responsables du ministère de la Santé, plus de 91 pour cent de la population adulte a reçu au moins une dose tandis que plus de 66 pour cent ont été complètement vaccinés.

L’Inde a franchi une étape importante dans son programme de vaccination contre le COVID-19 alors que les doses cumulatives de vaccin administrées dans le pays ont dépassé vendredi la barre des 150 crores. Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, l’a qualifié de « réalisation historique » rendue possible grâce au travail acharné des travailleurs de la santé sous la direction compétente du Premier ministre Narendra Modi. Lorsque tout le monde fait des efforts ensemble, tout objectif peut être atteint, a déclaré Mandaviya dans un tweet en hindi. Vendredi, plus de 81 doses de vaccin lakh ont été administrées dans le pays. Les doses de vaccin Covid administrées dans le pays ont dépassé la barre des 100 crores le 21 octobre, entraînant des événements festifs dans diverses régions du pays.

Selon les responsables du ministère de la Santé, plus de 91 pour cent de la population adulte a reçu au moins une dose tandis que plus de 66 pour cent ont été complètement vaccinés. Plus de 22% des adolescents éligibles ont été vaccinés avec la première dose depuis le début de la vaccination pour ce groupe d’âge le 3 janvier. La vaccination des travailleurs de première ligne (FLW) a commencé à partir du 2 février.

La prochaine phase de vaccination COVID-19 a commencé à partir du 1er mars pour les personnes de plus de 60 ans et celles de 45 ans et plus présentant des comorbidités spécifiées. Le pays a lancé la vaccination pour toutes les personnes âgées de plus de 45 ans à partir du 1er avril. Le gouvernement a ensuite décidé d’étendre sa campagne de vaccination en autorisant toute personne âgée de plus de 18 ans à se faire vacciner à partir du 1er mai. La prochaine phase de vaccination contre le COVID-19 a commencé à partir du 3 janvier. pour les adolescents dans le groupe d’âge de 15-18 ans.

