Les “ doubles chiffres ” de Nadal

17/05/2021 à 20:28 CEST

Les chiffres de Rafa Nadal sont scandaleux et si on s’arrête encore plus sur terre battue. Quand certains pensent qu’il est à la fin de sa carrière, sur le point d’avoir 35 ans, un nouveau lapin est tiré du chapeau sous la forme d’un titre pour faire taire tous ceux qui doutent que ses «bénéfices» soient encore suffisants pour continuer à gagner.

Rafa le fait. Pour l’instant à gagner Barcelone et Rome, espérons aussi pour Roland Garros, son Grand Chelem préféré, qui commence la semaine prochaine et où le manacorí aspire au titre comme chaque année.

Mais revenons aux chiffres. Dimanche, Nadal a remporté son dixième titre au Masters 1000 de Rome et avec lui, il y a maintenant quatre tournois qu’il a gagnés 10 fois ou plus, ce que personne n’a encore réussi dans l’histoire du tennis.

Roland Garros, le plus

Il est le «Dieu» de Roland Garros. Personne ne peut tousser contre lui sur le nombre de titres qu’il a remportés à Philippe-Chatrier. Rafa Nadal a remporté ce prestigieux tournoi 13 fois et en veut plus. Non seulement pour agrandir sa légende dans le Grand Chelem parisien mais parce que cette année, s’il la remportait à nouveau, il dépasserait Roger Federer et deviendrait le joueur de tennis de l’histoire qui a remporté le plus de Grand Chelem avec 21 ans. Attendez la meilleure version du majorquin à Paris, car il arrive avec le dépôt de confiance au sommet: «Pour ce qui est de la préparation de Roland Garros, je considère que le travail est fait & rdquor;, assuré avant même de disputer la finale de Rome contre Novak Djokovic à Rome. De 2005 à 2021, c’est le temps qu’il a fallu à Nadal pour ajouter cette barbarie de trophées.

Par ordre de nombre de titres, Roland Garros est suivi de Barcelone avec 12. C’est sa maison et son club, donc gagner au RCT Barcelona est toujours spécial pour lui.

Comme à Paris, son premier triomphe à Barcelone remonte à 2005, quand je n’avais que 18 ans, Une crinière importante et il a cassé le moule avec ses débardeurs et son pantalon de pirate. À douze reprises, Rafa a sauté dans la piscine du RCTB-1899 avec les garçons de balle (cette année pas à cause du COVID) comme le veut la tradition du tournoi de Barcelone.

Monaco et Rome, ensuite

Les 1000 Gravel Masters de Monte Carlo et Rome sont les suivants sur la liste. Le tournoi monégasque a été remporté onze fois et celui de Rome, ce dimanche, comme on dit, a remporté le dixième avec lequel l’épreuve italienne a également fait partie des deux chiffres du record de Nadal.

Comme Roland Garros et Barcelone, c’est en 2005 qu’il a commencé cette course époustouflante sur terre battue à Monte Carlo et à Rome. Personne ne pouvait s’attendre à ce que le majorquin obtienne un butin aussi incroyableMais sachez que Nadal, comme il l’a démontré la semaine dernière à Rome, n’a pas encore dit le dernier mot dans ces parties.

Roland Garros est la prochaine étape où vous voudrez vous prélasser dans votre terre promise.