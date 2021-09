Les doubles clés de Seager 11e rallye de manche, les Mariners en tête des D-backs

in

Kyle Seager a réussi un doublé avec deux points produits pour déclencher un rassemblement en 11e manche et soulever les Mariners de Seattle contre les Diamondbacks de l’Arizona 10-4 dimanche pour terminer le balayage de la série de trois matchs.

Les Mariners sont sur une séquence de cinq victoires consécutives et ont continué de regagner du terrain dans la course aux séries éliminatoires de l’AL. Seattle n’est qu’à trois matchs de Boston pour la dernière place de wild card après la défaite des Red Sox dimanche.

L’Arizona a perdu huit de ses neuf derniers matchs. Seattle s’est amélioré à 14-4 dans les matchs en manches supplémentaires, poursuivant une tendance à jouer de son mieux dans les grands moments.

« Un sacré effort de la part de nos gars », a déclaré le gérant des Mariners Scott Servais. “Cette équipe est tellement amusante.”

JP Crawford de Seattle a commencé le 11e au deuxième but, puis Mitch Haniger et Ty France ont fait des buts consécutifs contre Taylor Clarke (1-3), qui n’a lancé que trois frappes en 13 lancers. Seager a déchiré son double chargé de bases sur la ligne du champ droit, suivi des simples RBI d’Abraham Toro et de Tom Murphy.

Jake Bauers a ajouté un double de deux points et Haniger a obtenu un simple RBI pour compléter l’explosion de sept points. Les Mariners ont envoyé 11 frappeurs au marbre au 11e. Yohan Ramirez (1-2) a inscrit un 10e sans but pour sa première victoire en MLB, couronnement d’un effort stellaire de l’enclos des releveurs de Seattle.

“J’ai essayé de rester calme et de ne pas laisser le jeu s’accélérer”, a déclaré Ramirez. “Ensuite, je viens d’attaquer les frappeurs et de contrôler ce que je peux contrôler.”

Le doublé crucial de Seager a couronné quelques jours stellaires pour le vétéran de troisième but. Il a réussi deux circuits de 3 points dans la victoire de samedi.

« Il voit très bien le ballon en ce moment, a dit Servais.

Les Diamondbacks ont pris une avance de 3-2 en sixième lorsque Pavin Smith a ramené Josh Rojas à la maison avec un doublé RBI. David Peralta a suivi avec un circuit de deux points dans les sièges du centre gauche.

Les Mariners ont égalé le score à 3 en septième lorsque Toro a commencé avec un double et a finalement marqué sur un double jeu.

Le partant de Seattle, Chris Flexen, a traversé les cinq premières manches – n’accordant qu’un seul coup sûr sur un simple carie – avant que les arrières D n’en marquent trois en sixième. Flexen a lancé six manches, accordant trois points. Le droitier quatre coups sûrs, deux buts sur balles et quatre retraits sur des prises.

Le partant des D-backs Tyler Gilbert a accordé trois points en sept manches. Le gaucher recrue a accordé quatre coups sûrs, deux buts sur balles et trois retraits sur des prises.

C’était la même histoire frustrante pour les Diamondbacks, qui ont généralement été compétitifs depuis la pause des étoiles mais n’ont pas été en mesure de remporter beaucoup de victoires. Ils sont maintenant 45-93, ce qui est le pire record de la Ligue nationale.

Ils pourraient éclipser leur pire saison de l’histoire de la franchise, alors qu’ils avaient subi 111 défaites en 2004.

“Nous étions à un ou deux coups sûrs de remporter deux matchs sur trois”, a déclaré le manager des D-backs Torey Lovullo. “Au lieu de cela, nous avons perdu deux matchs supplémentaires en manche.”

Les Mariners ont pris les devants 2-0 en quatrième manche lorsque Haniger a marché et la France a marqué pour commencer la manche. Seager a ensuite atteint pour charger les bases sur une erreur mentale défensive du premier but des D-backs Pavin Smith, qui a jeté à la maison pour arrêter Haniger, qui simulait une charge dans la ligne de base, puis s’est retiré au troisième rang.

Toro a ensuite ramené Haniger à la maison sur le choix d’un joueur défensif et Tom Murphy a porté le score à 2-0 sur sa volée de sacrifice qui a marqué la France.

AMUSEMENT AVEC LES CHIFFRES

Le circuit de Peralta était son 97e avec l’Arizona, qui est à égalité avec le receveur Miguel Montero pour le huitième de tous les temps dans l’histoire des D-backs. Peralta a également dépassé Steve Finley pour la quatrième place au bâton en carrière avec les D-backs.

11 ANS DE CRÉATION

Les Diamondbacks ont ajouté OF Henry Ramos à la liste active et envoyé OF Stuart Fairchild à Triple-A Reno. Ramos n’avait jamais joué dans la cour des grands. Le joueur de 29 ans a disputé 11 saisons dans les ligues mineures.

Il a inscrit son premier simple au bâton dimanche, frappant un simple en ligne au milieu.

SUIVANT

Mariners : Seattle se rend à Houston pour une série de trois matchs contre les Astros. Les Mariners débuteront LHP Yusei Kikuchi (7-7, 4.12) dans le premier match.

Diamondbacks : Arizona a un jour de congé lundi avant de commencer une série de deux matchs contre les Rangers mardi à Chase Field. Les D-backs enverront le RHP Zac Gallen (2-8, 4,34) au monticule pour affronter les Rangers RHP Spencer Howard (0-3, 6,56).