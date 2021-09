Les douloureuses déconnexions du Barça

20/09/2021 à 20h44 CEST

Le Barça de Saras Jasikevicius tourne déjà depuis quelques semaines, même s’il reste encore beaucoup de sujets à travailler et l’un des plus inquiétants concerne l’attitude de l’équipe etn certains moments de matchs où leur performance chute de nombreux entiers.

Quelques déconnexions douloureuses dans les matchs qui ils ont coûté au Barça les deux premiers titres de la saison, la Ligue catalane et la Super Coupe d’Endesa que pas parce qu’ils sont mineurs, ils pourraient être au pouvoir du Barça en ce moment et affronter la Ligue Endesa et l’Euroligue avec plus de confiance.

Précisément, contre l’UCAM Murcia lors du premier match de la Ligue Endesa, l’équipe a de nouveau subi un “court-circuit” majeur au troisième trimestre, et qu’il a heureusement récupéré dans les 10 dernières minutes avec beaucoup de souffrance.

Saras est clair

Le problème de cette équipe avait déjà été diagnostiqué par l’entraîneur lui-même à l’issue du premier match de championnat dimanche.. “Nous continuons dans la ligne de donner des chambres et de bons avantages, et il semble que nous soyons embourbés dans le fait que cela va se produire”, a-t-il déclaré. « Le troisième quart-temps était inacceptable pour un Barça & rdquor ;.

Mots clairs du technicien mais il ne semble pas que l’équipe soit capable de les assimiler en voyant la même situation se répéter en trois matchs et deux d’entre eux où un titre a été décidé. L’équipe n’a pas cette continuité mentale de ne pas relâcher le pied quand l’équipe rivale est morte et enterrée. Mais personne ne semble être capable de changer cette dynamique, pas même parfois l’entraîneur.

Contre BAXI Manresa, une équipe nettement inférieure, c’est la foi et l’envie de l’équipe de Bages qui a réussi à transformer un match dominé par le Barça, mais n’a pas su répondre à l’intensité de Pedro Martínez dans un dernier quart lamentable (24-14).

Contre Madrid, encore pire

Pire encore, ce qui s’est passé contre le Real Madrid. Éternelle rivale, l’équipe du Barça était en passe d’endosser une nouvelle défaite historique lorsqu’elle a dominé de 19 points (63-44) et son relâchement, associé à une équipe blanche qui ne donne jamais un match pour perdu, lui a permis non seulement de dépasser ce résultat mais aussi de gagner par cinq (83-88). Déception mais pas de correction.

Jasikevicius doit trouver des solutions aux déconnexions d’équipe

| VALENTI ENRICHIR

Le dernier cas était l’UCAM Murcia, une équipe toujours dangereuse mais Le Barça contrôlé jusqu’au début du troisième quart-temps avec un revenu de 17 (45-28). De nouveau, déconnexion totale qui a permis à l’équipe de Sito Alonso de revenir dans le match (58-58) à même devancer (58-61). Heureusement, cela ne s’est pas produit au dernier quart, sinon nous parlerions peut-être de la première défaite des Blaugrana en Endesa League.

Nous verrons si Saras est capable de trouver des solutions à ces “courts-circuits” qui font des ravages dans l’équipe. Aucun rival ne va leur faciliter la tâche et ils doivent maintenir la tension pendant les 40 minutes de jeu. Bien sûr, ils sont plus que conseillés.

Visite compliquée

Et il n’y a pas beaucoup de temps pour réfléchir car la compétition est déjà entrée dans le maelström du calendrier et désormais les matchs s’enchaînent avec l’Euroligue dans à peine deux semaines.

Et le premier engagement du Barça sera ce mercredi avec la visite du toujours dangereux Herbalife Gran Canaria, lors de la deuxième journée de la Ligue Endesa. Un domaine compliqué où il ne permet de prendre aucun répit. Ce sera un bon moment pour vérifier si l’équipe est parvenue à des conclusions.