Les doutes d’Alpine levés après la victoire d’Esteban Ocon en Hongrie

Le PDG de Renault, Luca de Meo, était « en larmes » après la victoire d’Esteban Ocon au Grand Prix de Hongrie, ce qui a levé tous les doutes sur l’avenir de l’équipe.

À l’été 2021, Ocon a remporté sa première victoire en Formule 1, avec l’immense aide du double champion du monde et coéquipier, Fernando Alonso.

De Meo a décidé de continuer avec l’équipe de Formule 1 malgré une grave perte de trésorerie en 2020, environ huit milliards d’euros en seulement six mois.

Il a déclaré, cité par Marca : « Je me souviens qu’à la fin j’étais en larmes… Quand j’ai vu Esteban remporter le premier GP de l’histoire d’Alpine en F1.

« C’était un moment important, car c’était une façon de dire que la décision que j’avais prise quelques mois plus tôt était la bonne. Maintenant, nous ne parlons plus de doutes.

Alpine, anciennement Renault et Lotus, a enduré d’innombrables années de manque de financement, et De Meo a expliqué que ce n’était pas toujours facile mais qu’ils devaient continuer et savaient que les résultats finiraient toujours par arriver.

De Meo a ajouté : « La chose la plus simple à faire était de dire : ‘nous arrêtons cela parce que nous ne savons pas quel est le retour’.

« Mais j’ai dit, inventons un moyen de revaloriser quelque chose, et c’est pourquoi nous avons commencé avec le projet Alpine, qui va au-delà de la course. C’est une marque qui se construit avec ses produits, avec son réseau, avec son métier, qui a la course au cœur et que cette activité va nous donner de la visibilité, de la crédibilité à tous les autres.

L’équipe possède également l’académie alpine qui a vu Oscar Pistari, champion de Formule 2 2021, être le troisième plus rapide lors de la première journée des tests à Abu Dhabi en décembre dernier.

C’était une nouvelle prometteuse pour Alpine à l’approche de 2022.

Explorer toutes les pistes pour accélérer la voiture et obtenir plus de points est au premier plan de leur mission.

De Meo a commenté : « Cela a été une façon d’utiliser les ingrédients d’une manière différente, de les combiner, quelque chose qui dans quelques années pourrait générer des affaires. »

Alpine a terminé cinquième du championnat des constructeurs l’année dernière, comme les deux années précédentes.

« Après 43 ans en jaune, beaucoup de gens chez Renault m’ont demandé : pourquoi voulez-vous le peindre en tricolore français, mais maintenant tout le monde dans l’entreprise aime vraiment le projet, ils aiment Alpine.

« Nous la considérons comme la crème de la crème de notre organisation, et elle accorde de l’attention à l’ensemble de l’entreprise pour arriver au niveau de pouvoir participer ici, cela donne de la fierté aux gens. »

Cette année, Alpine continue avec les pilotes Ocon et Alonso, et espère progresser pour décrocher plus de podiums.