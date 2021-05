Les doutes de Cholo pour aller au Camp Nou

05/02/2021 à 18:47 CEST

La victoire de l’Atlético de Madrid contre Elche valait surtout d’arriver avec de l’air au Camp Nou le week-end prochain, toujours convaincus que le championnat dépend d’eux-mêmes ces quatre dernières journées. Cependant, pour Diego Simeone, cela peut signifier autre chose: l’explosion de Geoffrey Kondobia.

Le milieu de terrain français regarde ses meilleures minutes en profitant de la confiance de l’entraîneur argentin, qui lui a donné la propriété sur le sol d’Elche et l’a aidé à cailler un excellent match. A ses côtés se trouvait Marcos Llorente, un autre de haut niveau, tandis que Koke attendait son tour sur le banc pour entrer dans la deuxième partie au lieu d’Ángel Correa.

Ainsi, Kondogbia-Koke-Llorente partageait le noyau et Cholo avait quelques doutes sur les onze qui sortiront ce week-end. contre le Barça pour définir la Liga.

Le tandem des trois milieux de terrain, avec un Llorente plus offensif accompagnant Luis Suárez au sommet, serait l’une des options les plus appréciées par Simeone afin d’obtenir un résultat sur le sol catalan. que je les laisse face aux trois jours qui resteront après ce week-end.

Cependant, il aura aussi en tête le retour de Joao Félix, qui a déjà vu des minutes contre Elche et pourrait être partant, sortant Correa du onze. Cela étant, il n’y aurait de place que pour deux milieux de terrain. Puis les doutes surgissent: parier sur Kondogbia et son grand jeu qui lui donne l’air d’être un partant, ou l’ancienneté de Koke pour ces duels décisifs.

Le reste de l’équipe serait, figé, avec Carrasco et Trippier sur les côtés, Lemar dans la zone offensive, Oblak sous les bâtons et les trois défenseurs: Savic, Hermoso et Giménez. Cependant, L’Uruguayen attend l’évolution de son problème musculaire qui l’a contraint à quitter Martínez Valero avant la fin du match. El Cholo continuera de profiler ses élus.