Les doutes reviennent au PSG en attendant Neymar

Arnau Montserrat

La bataille à quatre pour le titre de champion de France favorise le spectacle mais pas les intérêts du PSG. C’est un parcours plein de hauts et de bas pour l’équipe parisienne dans cette Ligue 1. Le dernier revers est survenu dimanche dernier contre Nantes. En position de relégation, «les canaris» a renversé le but de Draxler pour renverser à nouveau le combat. Le PSG a gaspillé les nuls de tous ses adversaires et donc, la possibilité d’accéder à la direction de Lille.

Plongée dans une nouvelle mini crise de résultats, l’équipe de Pochettino a une semaine décisive à venir. Deux titres en jeu. Le premier, demain en huitièmes de finale de la Coupe de France. Ils le jouent, justement, contre Lille. Les dogues veulent se plonger dans la plaie et envoyer l’équipe de la capitale en finale dimanche contre Lyon avec un moral plus que réduit.

Parce qu’après la coupe éliminatoire, Le PSG se rendra au Groupama Stadium pour affronter Depay et sa compagnie. L’équipe de Rudi García est troisième avec les mêmes points que «les parisiens». Pas content du calendrier, pour finir le ‘Tourmalet’, le PSG accueillera Lille à domicile. Dans le pire des cas, les hommes de Pochettino pourraient atteindre un match à vie ou à mort à six points de celui de Cristophe Galtier et avec Monaco sur leurs talons. Il faut rappeler que la quatrième place ne donne pas accès à la prochaine Ligue des champions. Deviner. Le gouffre de la compétition en championnat est encore loin.

Incognita Neymar

Pour tout cela, Neymar ne réapparaît toujours pas. Les pronostics le plaçaient comme partant contre le Barça en huitièmes de finale mais ni là ni contre Nantes ne pouvait jouer.

‘L’Équipe’ a profité de la situation de la star pour tremper du pain dans le contexte déjà délicat du PSG dans cette partie de la saison. Le journal français accuse Neymar de mauvaises habitudes nocturnes liées aux jeux vidéo et aussi avec sa suite du «Big Brother» brésilien. Neymar a posté une photo après trois heures trente du matin après avoir terminé la «réalité». Quelque chose qui a scandalisé plus d’un et deux fans. Peu de tact.