Les doutes sur le nouveau robot Amazon s’envolent dès sa présentation : il va se jeter dans les escaliers, préviennent-ils | La technologie

Amazon a présenté hier un bon nombre de nouveautés avec le robot Astro comme produit vedette, mais quelques heures plus tard sont arrivés des commentaires qui nous font douter de son fonctionnement.

Quoi la robotique est sur le point de faire un grand saut C’est quelque chose dont peu de gens doutent et les entreprises qui font déjà la promotion de ce à quoi ressembleront les robots qu’elles mettront en vente. S’il y a quelques semaines on pouvait voir le Tesla Bot annoncé par Elon Musk, hier Amazon en a montré un nouveau qui arrivera bientôt chez les clients : Astro.

Astro est un robot intelligent qui intègre Alexa et qu’il a pour objectif d’aider à la maison et de s’assurer que tout va bien. Vous pouvez identifier et suivre les personnes par leur visage, ainsi que les animaux domestiques. L’écran a la possibilité d’être utilisé dans les appels vidéo et est promu avec un réglage particulièrement soucieux de la confidentialité.

Quant au prix, a été annoncé hier pour 999,99 $ pour l’année prochaine. Mais rien de mieux qu’une vidéo si vous voulez connaître en profondeur un produit qui peut être très populaire sur Amazon.

Cependant, la mauvaise publicité ne s’est pas fait attendre Et il l’a fait grâce à des personnes qui ont travaillé dans le développement d’Astro. Leurs opinions et rapports sur la question ont été connus dans un article de Vice.

Des qualificatifs comme « terrible » et des avis comme ça c’est un “catastrophe qui n’est pas prête à être libérée“ ils ont levé les alertes. Ceux qui ont travaillé sur le robot commentent ses faiblesses dans le rapport.

Les problèmes affectent leur conception, qu’ils classent comme cassant et facile à casser en cas de collision avec des personnes. Mais la vie privée est également remise en question avec la reconnaissance faciale et son fonctionnement. Un développeur alerte que sautera dans les escaliers “si l’occasion se présente“.

Sur Amazon, ils ont répondu à cet article et envoyé une déclaration à The Verge dans laquelle ils affirment que tous les documents et rapports sont anciens. Selon l’entreprise, Ils sont obsolètes et n’affichent pas l’état actuel de l’Astro ni son bon fonctionnement.

Pour le moment, il n’y a pas de date précise pour le lancement officiel et dans un premier temps, cela se fera par des invitations qui essaieront de le faire parvenir aux clients avec des adresses adéquates pour Astro. Quand il sera enfin publié, nous pourrons voir à quoi cela ressemble vraiment et qui a raison.