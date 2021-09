Les Dragons de Shanghai sont les champions de l’Overwatch League 2021

Après des années de compétition acharnée, les Dragons de Shanghai sont les champions 2021 de l’Overwatch League – avec une fiche de 4-0 en séries éliminatoires contre le règne d’Atlanta pour remporter 1,5 million de dollars de gains.

Non seulement il s’agit de la première victoire au championnat des Dragons de Shanghai dans l’histoire de la franchise, mais il s’agit d’un revirement brutal par rapport à leurs performances lors de la première saison de l’Overwatch League. En 2018, les Dragons de Shanghai sont passés de 0 à 40, sans même se qualifier pour les séries éliminatoires. Eh oui, l’équipe qui vient de décimer tout le monde en 2021 n’a pas enregistré une seule victoire lors de la saison inaugurale ! Byung-chul « Moon » Moon, entraîneur des Dragons de Shanghai, ne pouvait pas être plus heureux du résultat.

“Quand j’ai rejoint l’organisation pour la saison 2020, je voulais vraiment faire des Shanghai Dragons une équipe solide qui pourrait gagner et aller jusqu’à la grande finale”, a déclaré Moon sur le site Web de l’Overwatch League. « Nous voulions vraiment que le nom des Dragons de Shanghai soit écrit sur la dernière page de [this era of] Overwatch historique tout en s’amusant jusqu’à la fin, et nous avons pu y parvenir.

DE ZÉRO (ET QUARANTE) AUX HÉROS LES @ShanghaiDragons SONT LES CHAMPIONS DE LA GRANDE FINALE #OWL2021 ! pic.twitter.com/95oe6pzggz – Overwatch League (@overwatchleague) 26 septembre 2021

Moon fait référence au fait que la prochaine saison de l’Overwatch League utilisera Overwatch 2 plutôt que le jeu original. Une histoire d’outsider plutôt cool, bien sûr. Espérons que ce n’est que le début de l’ascension de l’équipe vers la gloire.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

