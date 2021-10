Les drames coréens sont une nouvelle mode ; avant Squid Game, des émissions qui ont catapulté la fanfare

Squid Game en streaming sur netflyx compte déjà 111 millions de téléspectateurs.

Les drames coréens prennent le monde d’assaut depuis un certain temps déjà et le dernier ajout à cette frénésie est Squid Game. Situé sur une prémisse dystopique où les débiteurs sont obligés de jouer à un jeu d’enfants mortel pour gagner une énorme somme d’argent, la série a attiré l’attention avec sa nature brutale et austère qui a résonné dans le monde entier. La série emmène les personnages à travers des rebondissements physiques et psychologiques avec son adaptation très graphique donnant aux téléspectateurs l’expérience d’un thriller de bord de siège.

Avec déjà 111 millions de téléspectateurs, le jeu Squid est certainement le plus gros lancement de Netflix, mais ce n’est pas le premier succès de la plateforme. Il existe plusieurs autres émissions Web qui ont alimenté la vague coréenne à l’échelle mondiale et Squid Game n’est qu’un pion dans l’ambition du pays de faire connaître au monde son côté artistique.

La vague coréenne après sa crise financière en 1997

Avant que BTS ne forme son ARMY, avant que Parasite ne remporte les Oscars, la popularité de Hallyu, alias l’industrie du divertissement coréenne, a balayé le monde à la fin des années 20, lorsque la crise financière asiatique a obligé la Corée à s’endetter énormément auprès du Fonds monétaire international, qui a été utilisé pour restaurer sa monnaie étrangère qui s’épuise. vagues. C’est à ce moment-là que le président Kim Dae-Jung a réorganisé le ministère de la Culture et que des fonds ont été utilisés pour propager les talents coréens partout afin que l’industrie du divertissement puisse alimenter son industrie ébranlée une fois pour toutes.

Même d’autres ministères comme l’alimentation, le tourisme et les affaires étrangères ont investi dans l’industrie du divertissement. Aujourd’hui, le gouvernement coréen dépense 500 millions de dollars par an pour la promotion de son art et de sa culture. Peu à peu avec la culture pop coréenne, l’intérêt s’est déroulé pour sa nourriture et son mode de vie, créant plus d’opportunités pour le tourisme. Hallyu est maintenant devenu une rage mondiale. Par conséquent, les drames coréens ont connu du succès en Asie, en Amérique latine et aux États-Unis, même à l’époque de l’abonnement à Viki et à DramaFever.

Popularité de ‘K-dramas’

« K-dramas » a créé une niche pour eux-mêmes et une narration romantique parfaite. Même avec son scénario prévisible, sa caractérisation, ses conversations engageantes, il a piégé ses fans à regarder chaque émission de manière excessive. Le jeu stellaire de la distribution, l’attrait visuel, les choix de mode délicieux des personnages, l’utilisation de la troupe de nourriture sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les gens trouvent K-Dramas si séduisant.

De plus, les intrigues ne se limitent pas aux personnages principaux, elles s’étendent à des personnages secondaires comme des amis et des voisins du réseau, conduisant à des intrigues secondaires intéressantes. Même pour les thrillers, ils sont tendus et nerveux et sont finis c’est-à-dire se terminent par 16 à 20 épisodes sans tenir le public en haleine en le traînant pendant 10 saisons.

De plus, les émissions traitent de divers sujets et lancent des conversations intéressantes et importantes. Par exemple, Train to Busan a vu Yoon Eun-Hye et Gong Yoo traiter de sujets comme l’inversion des rôles de genre, de manière sensible. Dans la structure de classe «Parasite» primée aux Oscars, l’élitisme, la pauvreté ont été traités d’une manière qu’aucun autre réalisateur ne s’est aventurée avec des métaphores et des symboles.

Des films comme Pinocchio, I Can Hear Your Voice en 2013 et 2014 traitent de l’angoisse de vengeance et donnent des informations réalistes sur les procédures judiciaires et les procès par les médias pour le bien des TRP. En 202, « It’s Okay To Not Be Okay » traitait des défis de la parentalité et de la santé mentale. Toutes les émissions ont parlé de problèmes pertinents qui entourent la génération Y.

Dans un désir de diffuser leur culture, certains des spectacles ont également exploité l’histoire coréenne, la mythologie. Nous avons appris à connaître les gobelins coréens appelés « Dokkabe » dans Gong Yoo’s Guardian : The Lonely God, explorant le genre fantastique. Les drames fantastiques surnaturels comme Hotel Del Luna, The Tale of The Nine-Tailed Fox étaient assez addictifs et uniques.

Donc, si vous ne pouvez pas en avoir assez du Squid Game, rejoignez le wagon fou de Hallyu qui se gave d’autres titres coréens disponibles sur Netflix qui a investi 700 millions de dollars dans l’industrie du divertissement coréenne pendant cinq ans sans aucun regret. Les grands succès sont encore à venir.

