Les drapeaux jaunes ont rendu impossible la progression vers Q2

Sebastian Vettel a déploré sa chance après que des drapeaux jaunes l’ont empêché de boucler un dernier tour représentatif lors des qualifications pour le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn.

Le quadruple champion du monde débutera la course de demain à partir du 18e rang après avoir été éliminé en Q1 lors de sa première séance de qualification avec Aston Martin. L’équipe a eu des difficultés lors des tests de pré-saison et semblait manquer de rythme tout au long des essais à Bahreïn.

Vettel semblait être sur le point d’être éliminé après ses premières descentes, avant qu’une vrille de Nikita Mazepin au virage 1 ne l’empêche de s’améliorer. Le coéquipier de l’Allemand Lance Stroll est arrivé en Q3, mais il a été le plus lent des coureurs de tête et partira 10e.

« Je pense qu’il est juste de dire que le résultat d’aujourd’hui est décevant et pas ce que nous voulions », a déclaré Vettel. «Mon premier tour en Q1 avait pas mal de marge d’amélioration, mais lors de ma deuxième manche, il y avait deux drapeaux jaunes, ce qui a rendu impossible la progression en Q2.

«Il y avait un drapeau jaune au premier virage et un plus tard dans le tour également. Je n’ai pas eu de chance avec ma position sur la piste. Sur une note positive, la voiture se sentait mieux en qualifications et tout le travail que nous avons accompli depuis les essais nous emmène dans la bonne direction, nous avons donc le potentiel pour être plus rapides. Même si nous ne partons pas là où nous voulons être, c’est demain qui compte. Notre travail consiste à maximiser toutes les opportunités et à voir ce qui se passe. »