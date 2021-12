Les Drive-Thrus de McDonald’s sont sur le point d’être très différents

Le service au volant de votre McDonald’s local pourrait avoir l’air un peu modifié très bientôt ; c’est-à-dire si le projet de recherche et développement de l’entreprise continue de se dérouler comme prévu. Comme annoncé en octobre, McDonald’s et IBM se sont associés pour développer davantage un service de service au volant robotisé pour prendre les commandes des clients. Cela remplacerait, bien entendu, un devoir actuellement accompli par les employés. Le projet serait dans la prochaine phase de développement.

McDonald’s a commencé à tester des services informatisés de prise de commandes plus tôt cette année dans quelques restaurants de la région de Chicago, tout au long de son service de recherche et développement interne McD Tech Labs. Fin octobre, la société a annoncé qu’elle avait vendu McD Tech Labs à IBM, créant un partenariat qui serait mieux équipé pour faire passer cette technologie à la phase suivante. Cela signifie que les services au volant automatisés seront désormais testés dans davantage d’endroits aux États-Unis. Espérons qu’ils fonctionnent mieux que les tests impopulaires de Chicago, qui ont inspiré au moins une vidéo virale de l’expérience d’un client mécontent.

« Dans mon esprit, IBM est le partenaire idéal pour McDonald’s, compte tenu de son expertise dans la création de solutions de service client et de reconnaissance vocale basées sur l’IA », a déclaré Chris Kempczinski, PDG de McDonald’s, dans un communiqué publié par CNBC. Il a ajouté que la fusion entre IBM et McD Labs était nécessaire car la prochaine phase de développement est « au-delà de l’échelle de nos compétences de base ».

Bien sûr, la mise en œuvre de l’intelligence artificielle fait sourciller dans à peu près n’importe quel contexte, mais dans un contexte aussi omniprésent que celui-ci, cela ne manquera pas de susciter des inquiétudes. McDonald’s et IBM home pour atténuer cela, déclarant: « IBM et McDonald’s se sont tous deux engagés à adopter l’IA de manière responsable en intégrant des principes éthiques dans les applications et les processus d’IA pour créer des systèmes basés sur la confiance et la transparence. »

Pourtant, certains ont déjà émis l’hypothèse qu’un service de commande d’IA permettrait à l’entreprise de collecter des données – à tout le moins, les articles couramment commandés par les clients et les heures auxquelles ils visitent généralement un magasin McDonald’s. Comme le souligne un rapport de ZDNet, il s’agit de « données » qui auraient été autrefois stockées dans la mémoire d’un employé du restaurant, mais qui seront désormais mises en cache dans les banques de serveurs d’IBM, pour être consultées à des fins de recherche ou de publicité que les entreprises voir bon.

De nombreux critiques sur les réseaux sociaux s’inquiètent également de l’impact que cela aura sur les travailleurs de la restauration rapide à travers le pays. Certains revisitent les conversations sur le « revenu de base universel » (UBI) et d’autres programmes visant à protéger les moyens de subsistance des travailleurs dont les emplois sont supprimés par l’automatisation. Au moment d’écrire ces lignes, aucune de ces mesures n’est activement discutée parmi les législateurs américains.