Les droits à l’avortement sont menacés alors que SCOTUS signale de nouvelles limites potentielles et pourrait jeter les œufs

Dans le plus grand défi au droit à l’avortement depuis des décennies, la majorité conservatrice de la Cour suprême a indiqué qu’elle autoriserait les États à interdire l’avortement beaucoup plus tôt pendant la grossesse et pourrait même renverser le droit national qui existe depuis près de 50 ans. Le résultat ne sera probablement connu qu’en juin prochain, mais après près de deux heures d’arguments, les six juges conservateurs, dont trois nommés par Donald Trump, ont indiqué qu’ils feraient respecter une loi du Mississippi interdisant l’avortement après 15 semaines de grossesse.

Avec des centaines de manifestants à l’extérieur scandant pour et contre, les juges ont mené mercredi des arguments qui pourraient décider du sort de la décision historique du tribunal de 1973 Roe v. Wade légalisant l’avortement à travers les États-Unis et sa décision de 1992 dans Planned Parenthood v. Casey, qui a réaffirmé Chevreuil.

Il y a un mois, les juges ont également entendu des arguments sur une loi texane de conception unique qui a réussi à contourner les décisions Roe et Casey et interdit les avortements dans le deuxième plus grand État du pays après environ six semaines de grossesse. Le différend juridique sur la loi du Texas tourne autour de la question de savoir si elle peut être contestée devant un tribunal fédéral, plutôt que sur le droit à un avortement. Le tribunal n’a pas encore statué sur la loi du Texas et les juges ont refusé de la suspendre pendant que l’affaire est en cours d’examen juridique.

Même le maintien de l’interdiction de 15 semaines signifierait le rejet de la ligne de viabilité vieille de plusieurs décennies. Les partisans des droits à l’avortement affirment que cela renverserait effectivement Roe et ne laisserait aucune ligne de principe quant au moment où les avortements pourraient être interdits. Avortement deviendrait bientôt illégal ou sévèrement restreint dans environ la moitié des États si Roe et Casey sont renversés, selon le Guttmacher Institute, un organisme de recherche qui soutient les droits à l’avortement. Les législatures de nombreux États dirigés par les républicains sont prêtes à agir en fonction de la décision de la Cour suprême. Les personnes de couleur et aux moyens modestes seraient également touchées de manière disproportionnée, selon les partisans du droit à l’avortement.

À tout le moins, une telle décision saperait Roe et Casey, qui permet aux États de réglementer mais de ne pas interdire l’avortement jusqu’au point de viabilité fœtale, à environ 24 semaines. Et il y avait aussi un soutien substantiel parmi les juges conservateurs pour se débarrasser complètement de Roe et Casey. Le juge Clarence Thomas est le seul membre de la cour à avoir ouvertement demandé l’annulation des deux affaires.

Les trois juges libéraux de la cour ont déclaré qu’infirmer Roe et Casey nuirait considérablement à la propre légitimité de la cour. « Cette institution survivra-t-elle à la puanteur que cela crée dans la perception du public que la Constitution et sa lecture ne sont que des actes politiques ? a demandé la juge Sonia Sotomayor. En termes inhabituellement forts pour un argument devant un tribunal de grande instance, le juge Stephen Breyer a averti ses collègues qu’ils « feraient mieux d’être sûrs » avant de rejeter les décisions d’avortement établies.

Parmi les conservateurs, le juge en chef John Roberts a semblé le plus intéressé par une décision moins radicale qui maintiendrait la loi du Mississippi mais n’annulerait pas explicitement Roe et Casey. Le juge Brett Kavanaugh, nommé par Trump, a demandé si le tribunal ferait mieux de se retirer complètement de la question de l’avortement et de laisser les États décider. « Pourquoi cette cour devrait-elle être l’arbitre plutôt que le Congrès, les législatures des États, les cours suprêmes des États, le peuple étant en mesure de résoudre ce problème ? » demanda Kavanaugh. « Et il y aura des réponses différentes au Mississippi et à New York, des réponses différentes en Alabama qu’en Californie. »

Plus de 90 % des avortements sont pratiqués au cours des 13 premières semaines de grossesse, bien avant la viabilité, selon les Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies. Les sondages d’opinion montrent un soutien à la préservation des Roe, bien que certaines enquêtes trouvent également un soutien pour de plus grandes restrictions sur l’avortement.