Les droits de la nature retirés de la nouvelle ébauche du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 ⋆ 10z viral

Le 12 juillet, le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CDB) a publié la première ébauche du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, supprimant ce qui est sans doute la condition habilitante la plus importante : « considérer, le cas échéant, les droits de la nature ». remplacer ce langage par « employer des approches fondées sur les droits ». Ce cadre aurait été le premier traité international à reconnaître les droits de la Nature.

Il est sans aucun doute intéressant de noter que les droits de la nature ont été inclus dans le « zero draft » du cadre, publié le 17 août 2020. L’inclusion des droits de la nature à cette époque était remarquable et témoignait d’un esprit pionnier pour la protection de la biodiversité. Si la suppression est regrettable, il est encore temps de réintégrer Droits de la Nature dans le cadre avant son adoption en octobre.

Cette suppression n’est pas seulement une opportunité manquée, mais entrave également la capacité du cadre à mettre en œuvre un changement transformateur pour faire reculer la perte endémique de biodiversité ainsi qu’encourager un changement systémique qui est désespérément nécessaire dans notre crise environnementale.

La Convention sur la diversité biologique est un instrument juridique international ratifié par 196 nations. Le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 est un ensemble négocié d’objectifs et de plans de mise en œuvre de la biodiversité qui seront susceptibles d’être adoptés lors de la 15e réunion de la « Conférence des Parties » à la CDB (COP-15) prévue en octobre en Kunming, Chine. Pour réaliser la vision 2050 du cadre de l’humanité « vivant en harmonie avec la nature », nous devons reconnaître la valeur intrinsèque de la nature et l’interdépendance de l’humanité avec le réseau de vie de la Terre.

Rights of Nature est un mouvement mondial émergent et un corps de lois qui vise à faire exactement cela! La reconnaissance et la mise en œuvre des Droits de la Nature créeraient un nouvel ordre juridique basé sur la reconnaissance du devoir humain de prendre soin et de respecter la Nature en tant qu’entité vivante soumise à des droits.

Une occasion manquée

Il s’agit d’une occasion manquée pour la CDB de changer les stratégies de « business as usual » qui ne s’attaquent pas aux causes profondes de la perte de biodiversité et ne réalisent pas de changement systémique. Le présent récit de la conservation soutient que la nature existe et devrait être protégée dans le but de fournir des services à l’humanité. Ceci est basé sur la conception erronée selon laquelle les humains sont séparés et supérieurs à la Nature, créant notre approche fragmentée, réactive et anthropocentrique actuelle de la perte de biodiversité.

En fait, cette suppression ne pouvait pas arriver à un pire moment : aucun des objectifs 2010 d’Aichi en matière de biodiversité n’a été atteint, le droit international à ce jour n’a pas réussi à faire régresser notre crise environnementale et « plus d’espèces sont menacées d’extinction que jamais auparavant dans l’histoire de l’humanité ». Depuis 1970, nous avons perdu les deux tiers des populations d’animaux sauvages dans le monde, selon le Rapport Planète Vivante 2020.

Nos systèmes juridiques et de gouvernance actuels favorisent et légalisent une économie basée sur l’exploitation de la nature et des communautés vulnérables en tant que « ressources » pour maximiser les profits. Cela conduit à violer de plus en plus les droits de l’homme inhérents et à violer systématiquement les droits inhérents de la nature.

Tous les objectifs de développement durable à l’horizon 2030 incluent intrinsèquement l’interconnexion de l’humanité et de la nature. Par exemple, des écosystèmes sains sont essentiels pour atteindre des objectifs tels que Faim Zéro, Eau propre et assainissement et Réduction des inégalités.

Il est mondialement reconnu que les cas d’injustice se rencontrent aux intersections de la race, du genre, de la classe, de la religion, mais aussi de la Nature. En supprimant cette condition favorable, le cadre ne tient pas compte du fait que la reconnaissance et la mise en œuvre des droits de la nature protègent également collectivement les droits de l’homme.

Les droits de la nature en pratique

La mise en œuvre des droits de la nature s’attaquerait aux causes profondes en établissant une approche proactive plutôt que réactive de la perte de biodiversité. Plusieurs pays ont également déjà adopté les droits de la nature au niveau national, que ce soit sous la forme d’amendements constitutionnels, de lois nationales, de décisions judiciaires, d’accords conventionnels ou de résolutions locales ; par exemple, en Équateur, au Mexique, en Bolivie, en Inde, en Colombie, au Brésil, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis.

L’activité humaine doit être fondée sur la prise en compte des processus naturels des écosystèmes et s’efforcer de restaurer et de maintenir des habitats prospères. Rights of Nature réaliserait le « plan de mise en œuvre d’une action à grande échelle pour amener une transformation de la relation de la société avec la biodiversité » du cadre en équilibrant le développement mondial, l’économie, la gouvernance et les lois avec les frontières planétaires de la Terre.

L’importance du langage du cadre pour déterminer comment la biodiversité est protégée dans la pratique ne peut être sous-estimée. Nos lois environnementales internationales actuelles ne font que ralentir la dégradation des écosystèmes et la perte de biodiversité, plutôt que de régresser ou de restaurer la nature.

La gouvernance et la législation environnementales internationales actuelles sont fragmentées et manquent d’un cadre général et juridiquement contraignant pour guider les institutions, les politiques et les gouvernements dans la lutte contre la perte de biodiversité. Le cadre post-2020 appelle à un changement transformateur, et Rights of Nature est un cadre juridique, éthique et de gouvernance unificateur et global pour atteindre les objectifs de la Convention sur la diversité biologique et les objectifs de développement durable à l’horizon 2030.

Pour réaliser la vision de vivre en harmonie avec la nature et de protéger toute vie sur la planète, les droits de la nature doivent être reconnus.

À propos de l’auteur

Rachel Bustamante est une externe en politique environnementale au Earth Law Center.