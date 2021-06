Les droits des armes à feu sont menacés alors que les lois de préemption de l’État sont confrontées à des défis ⋆ 10z viral

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a abrogé les lois de préemption du Colorado sur la réglementation des armes à feu à la suite d’une fusillade de masse à Boulder.

Les lois de préemption ont été contestées ces derniers mois, plusieurs États les abrogeant partiellement et un certain nombre de poursuites contestant leur constitutionnalité.

Les groupes de contrôle des armes à feu applaudissent ces défis, tandis que les groupes de défense des droits des armes à feu les considèrent comme une atteinte aux libertés du deuxième amendement.

Les lois sur la préemption des armes à feu à travers le pays sont actuellement confrontées à des défis législatifs et judiciaires alors que les gouvernements locaux cherchent à réglementer les armes à feu, une tendance qui menace les droits du deuxième amendement, a déclaré un porte-parole de la National Rifle Association à la Daily Caller News Foundation.

“La préemption fournit aux résidents un ensemble de règles uniformes concernant la possession, le port et l’utilisation d’une arme à feu dans tout l’État”, a déclaré le porte-parole de la NRA, Lars Dalseide, au DCNF. Les lois de préemption suppriment le pouvoir des gouvernements locaux de réglementer la possession d’armes à feu, selon le groupe de défense du contrôle des armes à feu Giffords, qui, selon le groupe, empêche les responsables locaux de protéger leurs communautés contre la violence armée.

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a abrogé samedi la loi de préemption de l’État, en signant la loi SB21-256 qui permet aux villes et aux comtés d’adopter des lois régissant ou interdisant « la vente, l’achat, le transfert ou la possession d’une arme à feu, de munitions ou d’un élément d’arme à feu ». La loi a été proposée à la suite d’une fusillade de masse à Boulder plus tôt cette année qui avait incité les démocrates et les militants à demander de nouvelles restrictions sur les armes à feu.

“Le Colorado a été et continuera d’être un leader national de la réglementation des armes à feu”, a déclaré un porte-parole de Polis au DCNF avant un certain nombre de contestations législatives et judiciaires des lois de préemption à travers le pays.

Les organisations de défense des droits des armes à feu, telles que la National Rifle Association (NRA), soutiennent que les lois de préemption sont essentielles pour empêcher les localités de violer les droits des citoyens au deuxième amendement, ainsi que pour éliminer la confusion sur les lois particulières auxquelles un citoyen est soumis lorsqu’il voyage à travers l’état.

« Le démantèlement de ce système crée une mosaïque de lois déroutantes qui placent les résidents respectueux des lois en danger juridique simplement pour avoir exercé leur droit constitutionnel de porter une arme à feu ou de se défendre et de défendre leur famille », a déclaré Dalseide.

Les groupes de contrôle des armes à feu se sont concentrés sur les lois de préemption ces dernières années, la Coalition pour mettre fin à la violence armée faisant de la question un élément central de leur initiative pour des États plus sûrs. Giffords a déclaré que l’un de ses principaux objectifs politiques est « d’abroger les lois de préemption dans les États qui les ont déjà et de résister à leur promulgation dans les États qui ne les ont pas ».

Avec l’adoption de la nouvelle loi, le Colorado rejoint New York, le New Jersey, le Massachusetts, le Connecticut et Hawaï en tant qu’États sans lois de préemption, selon la Congressional Sportsmen’s Foundation. Cependant, ce nombre pourrait bientôt augmenter à mesure qu’un certain nombre de contestations législatives et judiciaires concernant les lois de préemption seront résolues.

La Virginie, par exemple, a promulgué une législation éviscérant ses lois de préemption l’année dernière, permettant aux localités d’adopter des lois réglementant la possession d’armes à feu dans les bâtiments publics, les parcs et les routes publiques lorsqu’elles sont utilisées à certaines fins. Un tel règlement est actuellement contesté dans un procès, LaFave v. County of Fairfax, déposé par des citoyens de Virginie avec la NRA.

De même, la Cour suprême de l’État de l’Illinois entendra une affaire plus tard cette année concernant une décision de Deerfield d’interdire l’utilisation civile des «armes d’assaut» et des magazines de grande capacité, rapporte Capitol News. Les plaignants, les groupes de défense des droits Guns Save Life Inc. et la Second Amendment Foundation, ont fait valoir que l’interdiction était préemptée par la loi de l’État de l’Illinois, bien qu’une cour d’appel ait statué en faveur de Deerfield en mars dernier.

L’Oregon a amendé avec succès ses lois de préemption au début du mois, promulguant une loi qui permet à certaines autorités locales de réglementer les armes à feu dans les bâtiments publics. Les législateurs du Maine ont tenté de supprimer les lois de préemption ce printemps, un projet de loi autorisant les municipalités à créer des zones sans armes à feu à proximité des bureaux de vote n’ayant pas été adopté.

De plus, la Cour du Commonwealth de Pennsylvanie a engagé une action en justice contre les lois de préemption en juin, dans laquelle la ville de Philadelphie a intenté une action en justice pour le droit d’adopter ses propres lois sur les armes à feu. La ville a allégué que les lois de préemption enfreignent les droits des résidents à « la vie et la liberté ».

Les lois de préemption de la Floride ont résisté à une contestation en avril, avec une décision de la cour d’appel de l’État contre les gouvernements locaux dans l’annulation de la décision du tribunal inférieur. Cependant, les gouvernements locaux ont déposé des avis la semaine dernière demandant à la Cour suprême de l’État de Floride de se saisir de l’affaire, selon CBS Miami.

Les défenseurs des droits des armes à feu craignent que ces défis locaux mettent en péril les propriétaires d’armes à feu et les citoyens. Dudley Brown, président des Rocky Mountain Gun Owners, a déclaré au Wall Street Journal que l’abrogation des lois de préemption « ouvrirait les vannes aux conseils municipaux réveillés pour désarmer leurs citoyens ».

« L’abrogation des lois de préemption est imprudente, irresponsable et n’aura aucun impact sur la réduction de la criminalité, car le simple fait est que les criminels ne respectent pas la loi en premier lieu », a déclaré Dalseide au DCNF.

Au fur et à mesure que les projets de loi sont votés et que les poursuites sont décidées, de nouvelles restrictions sur les armes à feu peuvent en résulter, car les gouvernements locaux assument davantage d’autorité réglementaire.

