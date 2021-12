Les droits d’inscription ne peuvent pas être récupérés au titre de la dette d’exploitation : NCLAT lors du rejet de la demande d’ESB

Une note de demande de Rs 10,66 lakh datée du 15 mars 2019 a été envoyée et l’intimé a refusé d’accuser réception d’un tel service. Les avis de mise en demeure qui ont été envoyés à des adresses ont été renvoyés sans avoir été livrés, a-t-il ajouté.

Les cotisations sur les frais d’inscription à l’encontre d’une entreprise sont par nature des « droits réglementaires » et ne peuvent pas être recouvrées au titre de la « dette opérationnelle » par le biais d’une procédure d’insolvabilité, a déclaré le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) tout en rejetant un appel de la bourse ESB.

Les frais d’inscription relèvent du champ d’application des « droits réglementaires », que le régulateur des marchés Sebi est en droit de récupérer, et la société défaillante étant une entité enregistrée sous Sebi est dans l’obligation de suivre les réglementations prescrites par le régulateur pour le recouvrement de ses cotisations, a observé le NCLAT.

« Les cotisations ainsi dites ne sont pas des « cotisations opérationnelles » mais des « cotisations réglementaires ». Le comité du droit de l’insolvabilité suggère que les cotisations réglementaires ne doivent pas être recouvrées au titre de la « dette opérationnelle » », a observé un banc de la NCLAT composé de deux membres, comprenant le juge Anant Bijay Singh et Shreesha Merla.

La NCLAT a également confirmé l’ordonnance rendue par le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) le 31 décembre 2020, qui avait rejeté la demande de l’ESB d’engager une procédure d’insolvabilité contre KCCL Plastic Ltd.

« Nous avons soigneusement examiné les pièces du dossier et sommes arrivés à la conclusion qu’aucune ingérence n’est requise dans l’ordonnance attaquée. Par conséquent, l’ordonnance contestée datée du 31 décembre 2020, adoptée par NCLT, Ahmedabad Bench est confirmée par la présente. L’appel est rejeté », a déclaré la NCLAT.

Les titres de KCCL Plastic Ltd, basée à Ahmedabad, ont été cotés sur la plate-forme de négociation fournie par l’ESB le 27 octobre 1993 et, conformément à l’accord de cotation, elle devait payer des frais de cotation annuels (ALF) au plus tard le 30 avril de chaque année. .

Selon l’ESB, KCCL Plastic a effectué des paiements de l’ALF jusqu’à l’exercice 2013-14, après quoi elle n’a effectué aucun paiement.

L’ESB a émis plusieurs factures d’ALF avec des arriérés et KCCL Plastic a volontairement négligé de les remettre, ont indiqué les bourses.

Une note de demande de Rs 10,66 lakh datée du 15 mars 2019 a été envoyée et l’intimé a refusé d’accuser réception d’un tel service. Les avis de mise en demeure qui ont été envoyés à des adresses ont été renvoyés sans avoir été livrés, a-t-il ajouté.

Suite à cela, l’ESB a déposé une requête auprès de la NCLT en vertu de l’article 9 du Code de l’insolvabilité et de la faillite pour réclamer une dette d’exploitation.

Il a affirmé que l’ALF constitue une cause d’action continue et est intrinsèquement liée aux services activés et fournis par l’ESB et continuellement utilisés par KCCL Plastic jusqu’en 2019 malgré de tels défauts.

Cependant, le NCLT a rejeté la requête de l’ESB pour des raisons techniques. Il a déclaré que le moyen déposé par l’ESB était prescrit car il l’a déposé après le délai de prescription de trois ans. La dette a échoué à échéance le 1er avril 2015, avait-il précisé.

Par ailleurs, le NCLT avait également observé que dans l’accord entre les parties, certaines pages/endroits se retrouvent vierges et aucune remarque n’est faite à cet effet.

Cependant, l’accord ne contient l’initiale des parties que sur la dernière page et aucune des pages de l’accord ne contient la signature des parties et il a également constaté que l’accord a été conclu entre « Kosha Cubidor Containers Ltd » et la Bourse de Bombay.

« Cependant, il n’y a ni sceau ni signature pour et au nom de la Bourse de Bombay. Certes, le nom de « Kosha Cubidor Containers Ltd » est devenu KCCL Plastic Ltd., mais à cet effet, aucun accord n’a été conclu par le pétitionnaire avec celui de KCCL Plastic Ltd », avait déclaré le NCLT.

La NCLAT a également accepté les conclusions de la NCLT et a déclaré : « Nous sommes d’avis que l’autorité de décision (NCLT) est parvenue à juste titre à la conclusion que l’accord ainsi déposé ne peut être invoqué, car il ne s’agit pas d’un accord valide. aux yeux de la loi.

