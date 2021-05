Les drones auraient une mission importante contre le braconnage

31/05/2021 à 9h25 CEST

Drones, satellites et capteurs laser Ce ne sont pas des objets qui seraient normalement associés à la protection des animaux. Selon un rapport du Fonds mondial pour la nature (WWF), la faune de la planète a chuté de 68 % depuis 1970, avec des menaces qui incluent le braconnage et la perte d’habitat.

Mais partout dans le monde, la conservation des animaux a maintenant évolué, ce ne sont donc pas seulement les gardes forestiers et les groupes anti-braconnage qui surveillent la faune de notre monde. Alors, comment la technologie aide-t-elle à moderniser la conservation des animaux ? L’exemple le plus frappant d’innovation technologique se trouve dans la réserve naturelle de Balule en Afrique du Sud, qui fait partie de l’immense parc national Kruger.

Les caméras des téléphones montés dans des étuis de protection transmettaient des images d’animaux à des personnes du monde entier. Des milliers de personnes, confortablement installées chez elles, sont devenues des rangers virtuels avec ce projet pilote anti-braconnage : Wildlife Watch, de Balule, Samsung et Africam. Les téléspectateurs ont pu signaler une activité suspectecomme voir des clôtures coupées ou entendre des coups de feu, et alerter les gardes forestiers de la possibilité que les braconniers et les animaux piégés doivent être secourus.