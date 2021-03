Les Ducati et Quartararo volent dans le freestyle du Qatar

26/03/2021 à 19:05 CET

Les essais libres MotoGP du vendredi 26 mars ont montré de nombreuses nouveautés des motos pour cette saison. La grande surprise a été Aleix Espargaró qui a couru le premier pendant quelques tours après avoir marqué un 1: 53,789. Aprilia est l’une des motos qui a le plus évolué pour cette saison et ils l’ont montré en pratique, il faudra voir comment se comporte cette Aprilia en course.

Avec 11 minutes restantes, Quartararo J’ai volé avec le Yamaha et réussi à améliorer le temps de Aleix en composant un 1: 53.697. Le Ducati Ils ont également montré qu’ils avaient fait un excellent set-up et sont arrivés très forts sur la piste qatari, restant dans le top 10 du tableau à tout moment, après un tour lancé, les Ducati sont parmi les motos les plus rapides de la grille. Meunier a réussi à voler avec le Ducati et finalement l’emporter sur Quartaro en réalisant le meilleur temps de la séance avec un 1: 53.387. Bagnaia a terminé deuxième et Quartararo troisième.

Le top 5 a été complété par Alex Rins et Maverick Viñales qui ont été maintenues à tout moment dans ces positions de la table étant assez régulières dans tous leurs tours. Le groupe a été fermé Franco Morbidelli, Aleix Espargaró, Valentino Rossi et Pol Espargaró, complétant ainsi le liste des 10 pilotes qui iront directement au T2. Le reste des pilotes sur la grille devront passer par Q1 et améliorer leurs temps s’ils veulent être dans la lutte pour la pole position.

Pol Espargaró a de nouveau touché le sol avec la Honda, pour la troisième fois depuis le début de la pré-saison mais contrairement au champion du monde, il a réussi à se qualifier pour la Q2. Joan Mir n’a pas pu rouler assez vite et a couru hors du top 10, ce qui signifie que le champion du monde en titre n’est pas directement classé pour la lutte pour la pole et devra prouver sa valeur en Q1 s’il veut avoir des options pour commencer dans les premières positions.