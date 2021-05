Les Ducati sont aux commandes et Miller remporte la victoire à Jerez

05/02/2021

Fabio Quartararo qui était un peu en retard au départ, a repris des positions pour reprendre la tête à 21 tours de la fin. Même si Quartararo Il a tenté de creuser un écart, il a commencé à avoir des problèmes avec neuf tours à faire et le peloton qui était derrière lui est parti sans problème, passant de la domination de la course à la 14e place.

le Ducati ont été imposés à Jerez, Meunier a échappé à l’ouverture d’une brèche pour assurer la victoire sur Bagnaia cela a été le deuxième. Morbidelli est devenu le meilleur vélo satellite avec le Petronas et il a fermé le podium après une course très bien gérée.

Marc Márquez qui a commencé 14e a commencé à gagner des positions lentement et a réussi à être 9e devant son coéquipier Pol Espargaro. Valentino Rossi, Malgré le résultat de son coéquipier, il n’a pas non plus trouvé de rythme à Jerez et a terminé 16e. Viñales est 7e derrière Aleix Espargaró qui a terminé 6e. Álex Márquez et Rins ils ont subi une chute qui les a laissés sans options à Jerez.