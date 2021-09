Dans son numéro consacré aux personnalités qu’il qualifie d'”icônes”, le magazine Time a inclus le duc et la duchesse de Sussex, Harry et Meghan, parmi les 100 personnes les plus influentes au monde. Le prince et la duchesse font partie de la liste qui comprend également l’athlète Simone Biles, la chanteuse Billie Eilish et la joueuse de tennis Naomi Osaka, entre autres.