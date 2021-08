Les duos NFL les plus importants de la saison 2021

Avec une nouvelle saison de la NFL qui approche à grands pas, les 32 équipes cherchent à commencer l’année du bon pied. Et bien qu’aucun joueur ou membre du front office ne puisse complètement façonner une équipe de la NFL, les duos deviennent de plus en plus importants. Des stars universitaires réunies chez les pros à la dynamique QB-GM tendue à New York, The Ringer met en évidence les duos les plus importants, intéressants et, dans certains cas, déroutants de la NFL pour la saison 2021.