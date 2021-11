« The Masked Singer » se prépare pour les duos … et le favori des fans Jesse McCartney revient jouer !!!

Des sources de production disent à TMZ… pour la première fois de l’histoire du concours de chant FOX, les finalistes du groupe chanteront en duo avec des artistes invités top secrets, y compris des concurrents précédents, des superstars internationales et même un ou deux panélistes.

L’un des chanteurs invités est Jesse, finaliste de la saison 3, l’un des interprètes les plus populaires de l’histoire de la série en tant que Turtle.

Mais, plus important encore, on nous dit que la façon dont la production a été préparée pour ces duos était TOP SECRET… les chanteurs invités n’ont aucune idée avec qui ils jouent… ils ont répété complètement séparément des morceaux, et ils se sont rencontrés pour la première temps sur scène le jour de la représentation.

Pas de mot si Nicole Scherzinger sera l’une des panélistes à participer à l’action en duo … mais vous savez déjà qu’elle ferait une excellente performance.