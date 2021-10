Les e-mails choquants de Jon Gruden peuvent mettre en évidence la «plus grande peur» à propos de la culture de la NFL, selon un représentant

L’un des démocrates de la Chambre qui a annoncé une enquête sur le traitement par la NFL d’allégations d’inconduite au travail impliquant l’équipe de football de Washington a déclaré vendredi qu’il était impatient de savoir comment l’enquête avait été menée et pourquoi si peu de choses avaient été révélées.

Le représentant Raja Krishnamoorthi, D-Ill., a co-signé une lettre au commissaire de la NFL Roger Goodell plus tôt dans la semaine pour demander des informations sur l’enquête de la NFL. Il a déclaré à ESPN que les e-mails vulgaires entre Jon Gruden et l’ancien cadre de Washington Bruce Allen pourraient être la « partie émergée de l’iceberg ».

Le représentant Raja Krishnamoorthi, un démocrate de l’Illinois, interroge des témoins lors d’une audience d’enquête sur la destitution du House Intelligence Committee à Washington, DC, États-Unis, le mardi 19 novembre 2019. Le comité prévoit d’entendre huit témoins lors d’audiences publiques cette semaine dans le enquête de destitution du président Donald Trump. (Jacquelyn Martin/AP Photo/Bloomberg via .)

« La façon dont ils gèrent les problèmes de race et de genre, et la façon dont ils traitent leurs employés influencent vraiment la façon dont la société gère ces mêmes problèmes », a déclaré Krishnamoorthi au média. « Nous sommes très intéressés à en savoir plus sur les raisons exactes pour lesquelles la NFL a fait ce qu’elle a fait et la façon dont elle l’a fait. »

Krishnamoorthi craint que la façon choquante de Gruden de communiquer dans ses courriels avec Allen et d’autres hommes d’affaires de premier plan ne soit monnaie courante dans la NFL.

« La plus grande crainte est que ce dans quoi Jon Gruden semble s’engager soit beaucoup plus courant que ce que nous pensions autrement. C’est ce qui préoccupe beaucoup de gens », a déclaré le membre du Congrès.

Dans des e-mails rapportés par plusieurs médias, Gruden a fait des remarques homophobes, racistes et autres vulgaires lors de conversations avec Allen alors que Gruden était un employé d’ESPN. Gruden a démissionné de son poste d’entraîneur des Raiders de Las Vegas au milieu de la controverse.

L’entraîneur-chef Jon Gruden des Raiders de Las Vegas s’entretient avec le quart-arrière Derek Carr # 4 lors de leur match contre les Dolphins de Miami au stade Allegiant le 26 septembre 2021 à Las Vegas, Nevada. Les Raiders ont battu les Dolphins 31-28 en prolongation. (Photo par Ethan Miller/.)

Krishnamoorthi et la représentante Carolyn B. Maloney, DN.Y., ont exprimé de « sérieuses préoccupations » au sujet d’une « conduite abusive généralisée sur le lieu de travail » au sein de l’organisation de l’équipe de Washington dans une lettre à Goodell.

Les dirigeants du Congrès ont annoncé une enquête sur le traitement de l’affaire par la NFL et demandé des documents et des informations concernant l’enquête de la ligue sur les allégations d’environnement de travail toxique.

« La NFL possède l’une des plateformes les plus importantes d’Amérique, et ses décisions peuvent avoir des implications nationales », ont-ils déclaré dans la lettre. « Le manque de transparence de la NFL sur les problèmes qu’elle a récemment découverts soulève des questions sur le sérieux avec lequel elle a abordé le sectarisme, le racisme, le sexisme et l’homophobie – créant un précédent troublant pour d’autres lieux de travail.

« Le comité cherche à comprendre pleinement cette conduite sur le lieu de travail et la réponse de la ligue, ce qui aidera à éclairer les efforts législatifs pour lutter contre les environnements de travail toxiques et les processus d’enquête sur le lieu de travail ; renforcer les protections pour les femmes sur le lieu de travail et aborder l’utilisation d’accords de non-divulgation pour empêcher la divulgation de pratiques d’emploi illégales, y compris le harcèlement sexuel. Nous espérons et espérons que la NFL partage l’objectif du comité de protéger les travailleurs américains contre le harcèlement et la discrimination. »

Les membres du comité ont également examiné la prétendue relation « confortable » entre le meilleur avocat de la NFL, Jeff Pash et Allen. Ces e-mails ont été révélés séparément par le New York Times.

LANDOVER, MD – 11 SEPTEMBRE : le propriétaire Daniel Snyder des Washington Redskins regarde avant le match contre les Minnesota Vikings le 11 septembre 2006 à FedExField à Landover, Maryland. Les Vikings ont gagné 19-16. (Rob Tringali/SportsChrome/.)

Dans la lettre à Goodell, Maloney et Krishnamoorthi ont exprimé leurs inquiétudes concernant les nombreuses accusations portées par d’anciens pom-pom girls de Washington au Washington Post au cours des dernières années et comment l’enquête n’a abouti qu’à une amende de 10 millions de dollars contre le propriétaire de l’équipe Daniel Snyder.

« Nous avons reçu la lettre de la présidente et partageons sa préoccupation selon laquelle tous les lieux de travail devraient être exempts de toute forme de harcèlement et de discrimination. Nous sommes impatients de parler à son bureau bientôt », a déclaré le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy, dans une déclaration à Fox News.