Les e-mails confirment les discussions sur le nano iPhone plus petit d’Apple

En 2011, il y avait des rumeurs d’un modèle d’iPhone plus petit en développement chez Apple. Cet appareil, censé être l’iPhone nano, n’a jamais vu le jour. En vérité, nous n’avons jamais su si l’appareil était même sur le radar de Cupertino. En parcourant la myriade d’e-mails soumis lors de la bataille judiciaire entre Apple et Epic Games, nous constatons que l’ancien PDG d’Apple, Steve Jobs, envisageait vraiment la rumeur de l’iPhone nano.

La mort de l’iPhone à une main

Lorsque l’iPhone 12 mini s’est effondré, cela a été considéré comme un revers majeur pour à peu près tous ceux qui aimaient les téléphones plus petits et faciles à utiliser d’une seule main. Il semble que la majorité du monde aime l’idée d’un écran plus grand sur votre téléphone. J’avoue qu’à l’origine, j’étais beaucoup plus fan des modèles d’iPhone plus petits que de ceux dotés d’écrans plus grands. Ces dernières années, je me suis tellement habitué aux écrans plus grands que je peux comprendre l’attrait. Alors que certaines personnes préfèrent toujours les smartphones plus petits conçus pour une utilisation à une main, ces personnes semblent être moins nombreuses.

Steve Jobs était un grand partisan des petits appareils. Ce n’est pas une surprise qu’il aurait été à bord avec un iPhone nano. Même si le smartphone phare d’Apple à l’époque, l’iPhone 4, n’avait qu’un écran de 3,5 pouces, nous étions toujours intéressés de voir ce qu’Apple pourrait faire dans un format plus petit. Cupertino avait déjà sorti l’iPod nano et travaillait sur la prochaine itération de cet appareil. L’idée de faire quelque chose de similaire avec un téléphone semblait crédible.

Planification d’un iPhone nano plus petit

L’iPhone nano ne s’est jamais matérialisé, et jusqu’à récemment, nous ne savions même pas s’il s’agissait d’une vraie chose.

Un certain nombre d’e-mails datant de 2010 et 2011 ont été soumis au tribunal qui jugeait l’affaire Apple contre jeux épiques. Parmi ces e-mails, nous voyons des agendas rédigés par Steve Jobs. Dans ces agendas, il y a plusieurs références à l’iPhone nano. À l’époque, Apple développait l’iPhone 5 et, d’après les grandes lignes de l’e-mail de Jobs, un iPhone 4+. Ainsi, nous voyons qu’Apple prévoyait un iPhone 4 plus, un iPhone 5 et l’iPhone nano. De ces discussions, nous avons obtenu l’iPhone 5.

Il n’y a pas beaucoup de détails sur le plus petit iPhone nano dans ces points à l’ordre du jour, mais il semble que le développement ait atteint un point où Jony Ives était prêt à montrer un modèle, ou au moins des rendus, de l’appareil proposé. Si seulement les e-mails incluaient également des images ou des croquis de l’iPhone nano. Même si l’appareil n’a jamais abouti et qu’il semble que tout le monde s’éloigne de ces téléphones intelligents phares plus petits, ce serait cool de voir ce qu’Apple allait faire.