Les e-mails de Fauci indiquent que l’appel téléphonique de février 2020 est un pivot possible pour la théorie des fuites de laboratoire .

Les courriels récemment publiés par le gouvernement du Dr Anthony Fauci, le chef des maladies infectieuses du pays, indiquent qu’un appel téléphonique début février 2020 pourrait être un tournant décisif pour l’hypothèse de «fuite de laboratoire» de l’origine de COVID-19, une théorie qui a été largement écartée la dernière fois. année, mais prend maintenant rapidement de l’ampleur.

Les milliers de pages d’e-mails, obtenus via les demandes de la Freedom of Information Act par Buzzfeed et le Washington Post, ont fait la une des journaux cette semaine pour leur aperçu détaillé de la gestion des premiers jours de la pandémie aux États-Unis, y compris le brouillage des autorités fédérales. fonctionnaires pour évaluer de manière adéquate le danger du virus et les inquiétudes croissantes des experts scientifiques et des citoyens laïcs face à la menace de COVID-19.

Fauci, directeur de longue date de l’Institut national fédéral des allergies et des maladies infectieuses, apparaît dans les e-mails jonglant avec des responsabilités changeantes, s’entretient avec d’autres experts en maladies infectieuses tout en offrant des conseils aux citoyens moyens et en gérant un portefeuille croissant d’apparitions dans les médias.

Pourtant, les e-mails ont également offert un aperçu des préoccupations possibles de Fauci dans les premiers jours de l’épidémie mondiale: au début du mois de février de l’année dernière, par exemple, il conférait d’urgence avec des collègues sur le sujet de la recherche sur le « gain de fonction » – des expériences conçu pour améliorer la pathogénicité des virus afin d’étudier leur infectiosité potentielle dans les cellules humaines – ce qui suggère que, au moins au début de la pandémie, Fauci et d’autres ont pu craindre vivement que le virus puisse être lié à de telles expériences.

Les e-mails contiennent également des preuves d’une conférence téléphonique qui a eu lieu début février et qui consistait en une gamme d’experts en maladies infectieuses discutant apparemment, au moins en partie, d’une origine possible du virus par ingénierie humaine. Cette discussion impliquait plusieurs personnes qui publieraient plus tard un smackdown important et largement cité de la théorie de l’origine des fuites de laboratoire de COVID-19.

Discussion menée « en toute confiance », détails « à ne pas partager »

Les e-mails montrent que, la veille de l’appel du 31 janvier, Fauci avait été contacté par Kristian Andersen, professeur d’immunologie et de microbiologie au Scripps Research Institute. Andersen a partagé avec Fauci ses premières évaluations et celles de ses collègues des « analyses phylogénétiques » qu’ils avaient effectuées sur le virus SARS-Cov-2.

Notant que le virus avait l’air « totalement normal » à première vue, Andersen a écrit : « Les caractéristiques inhabituelles du virus constituent une très petite partie du génome (<0,1%), il faut donc regarder de très près toutes les séquences pour voir que certaines fonctionnalités semblent (potentiellement) conçues.

“Je dois mentionner qu’après des discussions plus tôt dans la journée, Eddie, Bob, Mike et moi-même trouvons tous le génome incompatible avec les attentes de la théorie de l’évolution”, a poursuivi Andersen, ajoutant que l’équipe devrait “examiner cela de beaucoup plus près et il y a encore d’autres analyses à faire, donc ces opinions pourraient encore changer.

Des courriels ultérieurs datés du 1er février montrent une «téléconférence» organisée par Jeremy Farrar, le directeur de Wellcome, une organisation caritative mondiale qui se targue de soutenir la science pour résoudre des problèmes de santé urgents. Farrar dans l’e-mail avertit que “les informations et la discussion” dans l’appel “sont partagées en toute confiance et ne doivent pas être partagées avant un accord sur les prochaines étapes”.

La liste des participants à l’appel du 1er février se lit comme un who’s who de la recherche sur les maladies infectieuses, y compris plusieurs chercheurs qui ont participé à la recherche sur la manipulation virale. Parmi les appelants qui ont rejoint Fauci :

Ron Fouchier, qui en 2011 a modifié le virus H5N1 pour montrer qu’il pouvait se propager par voie aérienne chez les mammifères ; Stefan Pöhlmann, dont les travaux comprennent le développement de « systèmes de culture cellulaire qui permettent de prédire la transmissibilité et donc le potentiel pandémique des virus émergents ; » Eddie Holmes, virologue à l’Université de Sydney qui a « passé 30 ans à utiliser des techniques de génétique moléculaire pour comprendre les déterminants de la transmission et de l’émergence d’agents pathogènes entre espèces ».

Le directeur des National Institutes of Health, Francis Collins, a peut-être également participé à l’appel, suggèrent les e-mails.

Les détails spécifiques de ce qui a été discuté dans l’appel sont en grande partie indiscernables dans les e-mails. Les notes sur la discussion – de Fouchier, Farrar, Collins, du professeur Andrew Rambaut de l’Université d’Edingburgh et de Fauci – sont presque entièrement rédigées. Aucun des participants à l’appel qui pouvait être joint par courrier électronique – y compris Fauci, Andersen, Fouchier et d’autres – n’a répondu aux demandes de commentaires sur la discussion, y compris ce dont les scientifiques ont parlé au cours de la discussion qui aurait duré une heure.

“Il y a clairement beaucoup à comprendre à ce sujet”, écrit Farrar après l’appel au milieu de lourdes rédactions. “Cet appel a été très utile pour entendre une partie de notre compréhension actuelle et les nombreuses lacunes de nos connaissances.”

Un article scientifique ultérieur a déclaré que le SRAS-Cov-2 “clairement” ne provenait pas d’un laboratoire

Un peu plus d’un mois après cet appel, plusieurs de ses participants ont publié un article dans la revue médicale Nature Medicine réfutant ostensiblement les affirmations et les soupçons selon lesquels le nouveau coronavirus pourrait avoir émergé d’un laboratoire.

Dans le document, Andersen, Holmes, Rambaut et Robert Garry (dont ce dernier devait être sur l’appel) ainsi que W. Ian Lipkin (le directeur du NIAID’s Center for Research in Diagnostics and Discovery) affirment que leurs analyses ” montrer clairement[ed] que le SRAS-CoV-2 n’est pas une construction de laboratoire ou un virus délibérément manipulé. »

« Il est improbable que le SRAS-CoV-2 soit apparu grâce à la manipulation en laboratoire d’un coronavirus apparenté de type SRAS-CoV », écrivent les chercheurs dans l’article, faisant valoir que « les données génétiques montrent de manière irréfutable que le SRAS-CoV-2 n’est pas dérivé à partir de toute épine dorsale de virus précédemment utilisée », ce qui serait un signe probable d’expérimentation humaine.

Les résultats – un net renversement par rapport à la postulation antérieure d’Andersen sur les origines du SRAS-Cov-2 – ont été cités par de grands médias tels que USA Today et Forbes pour renverser la théorie naissante des fuites de laboratoire. (Josie Golding, épidémiologiste en chef du Wellcome Trust de Jeremy Farrar, qui était présente sur certains des courriels post-conférence, a déclaré dans des déclarations publiques que la recherche « terminait[ed] toute spéculation sur le génie génétique délibéré. ​​»)

Vincent Racaniello, professeur de virologie à l’Université Columbia et l’un des auteurs du manuel séminal Principles of Virology, a déclaré à Just the News qu’il n’y avait rien de complotiste dans les conclusions différentes d’Andersen d’un mois à l’autre.

“Andersen a foiré, il a fait une erreur et n’a pas bien réfléchi avant de diffuser ses opinions initiales en ligne”, a déclaré Racaniello à Just the News par e-mail. « Franchement, je me fiche de ce qu’un scientifique pense de quoi que ce soit. Je dis toujours « faites confiance à la science, pas aux scientifiques ». Quelle que soit leur formation, les scientifiques peuvent se tromper.

“Il s’est rendu compte de son erreur et l’a corrigée, oui, c’est ainsi que fonctionne la science”, a-t-il ajouté.

Racaniello a déclaré que les scientifiques ont découvert “une tonne de preuves d’une origine naturelle du SRAS-CoV-2”, y compris des virus presque identiques trouvés dans des chauves-souris sauvages, l’absence d’échantillons de SRAS-Cov-2 dans tout laboratoire connu avant décembre 2019 , et la présence de plusieurs lignées virales à Wuhan au début de la pandémie.

“La plupart des virologues que je connais sont convaincus que le virus est venu de la nature”, a déclaré Racaniello, arguant que faire pression sur les autorités chinoises sur la possibilité d’une fuite de laboratoire “ne sert qu’à aliéner davantage la Chine et ce n’est pas, en fin de compte, un sage politique. Nous devons travailler avec eux pour trouver la source animale du virus. »

Richard Ebright, quant à lui – le professeur du Conseil des gouverneurs de chimie et de biologie chimique à l’Université Rutgers – a fait valoir que « toutes les données scientifiques liées à la séquence du génome du SRAS-CoV-2 et à l’épidémiologie de COVID-19 sont également cohérentes avec un naturel- l’origine d’un accident ou une origine d’accident de laboratoire.

“C’était clair déjà en janvier 2020, et a été clair à tout moment de janvier 2020 à aujourd’hui”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Toutes les preuves disponibles aujourd’hui étaient disponibles il y a douze mois, et la plupart des preuves disponibles aujourd’hui étaient disponibles quinze il y a des mois.”

Jeffrey Martin, chef de division de l’épidémiologie clinique et de la recherche sur les services de santé à l’Université de Californie, Département d’épidémiologie et de biostatistique de San Francisco, a suggéré que le va-et-vient sur la possibilité d’une fuite de laboratoire était finalement d’importance secondaire pour le plus grand question des protocoles de sécurité du laboratoire.

“Le fait est que l’origine d’un laboratoire est théoriquement possible et nous savons maintenant ce qui peut arriver si une fuite d’un laboratoire se produit”, a-t-il déclaré par e-mail. « Un virus respiratoire peut rapidement se répandre dans le monde. La manifestation fonctionnelle de tout ce gâchis est que tout laboratoire travaillant sur ces virus a besoin d’une surveillance internationale stricte et régulière, comme ce qui est fait avec les matériaux d’armes nucléaires. »

L’hypothèse de fuite de laboratoire a été pendant environ la première année de la pandémie largement décriée et rejetée, les scientifiques du monde entier indiquant une origine naturelle comme l’explication la plus probable de l’émergence du virus.

L’intérêt politique et scientifique pour la théorie a explosé ces dernières semaines – même le président Joe Biden a manifesté son soutien pour au moins explorer la théorie – ce qui a entraîné à la fois une vague d’intérêt pour l’hypothèse ainsi qu’un calcul continu parmi les responsables des médias et les scientifiques quant à pourquoi la théorie a été ignorée pendant si longtemps.

Un scientifique a déclaré à NPR le mois dernier que la théorie « s’était mêlée à certains des aspects les plus fous du président de l’époque, Donald Trump », ce qui a conduit de nombreux scientifiques à s’en détourner ; un autre a déclaré à Vanity Fair cette semaine que l’approbation de la théorie par Trump avait généré une “réponse d’anticorps” chez les scientifiques qui lui étaient politiquement opposés, entraînant un rejet généralisé de la théorie.