Les e-mails de Jon Gruden n’étaient pas lui en tant que personne

Devontae Booker a joué la saison dernière pour Jon Gruden. Alors, qu’a-t-il ressenti lorsque Gruden a perdu son emploi d’entraîneur des Raiders pour ses courriels homophobes et misogynes découverts par le New York Times ?

« Je ne sais pas, honnêtement. Je l’ai entendu et j’ai juste eu l’impression que je ne pensais pas que c’était lui, juste moi personnellement », a déclaré Booker. «Je ne pense pas que c’était lui en tant que personne et tout. Je n’étais là avec lui qu’un an, mais ce n’est que mon point de vue. Tout le monde peut faire n’importe quoi ou dire n’importe quoi à son sujet, mais je n’ai pas obtenu cela de lui quand j’étais là-bas.

Booker a déclaré qu’il aimait jouer pour Gruden, après quatre saisons à Denver.

« Absolument. Il m’a donné une opportunité là-bas », a déclaré Booker. « Je ne serais probablement pas ici en ce moment sans l’opportunité qu’il m’a donnée. »

Il a signé un contrat de 5,5 millions de dollars sur deux ans avec les Giants pour être une police d’assurance pour Saquon Barkley (genou). Lorsque Barkley s’est foulé la cheville contre les Cowboys, Booker (16-42 au sol, 3-16-1 reçu avec deux touchés combinés) l’a remplacé. Booker débutera dimanche contre les Rams.

Devontae Booker a apprécié l’opportunité qu’il a eue de Jon Gruden. Corey Sipkin; . (encart)

« Même s’il n’était pas dans cette situation en ce moment, j’irais là-bas et je serais prêt à saisir mes opportunités et j’aiderai à faire tout ce que je peux pour aider cette équipe à gagner », a-t-il déclaré.

Booker a déclaré qu’il n’avait parlé à aucun de ses anciens coéquipiers des Raiders. Il n’a exprimé aucune surprise ou déception de ne pas pouvoir jouer une autre année pour Gruden.

« Pas du tout. Comme je l’ai dit, en fin de compte, c’est une entreprise et je devais venir ici », a-t-il déclaré.