Shriram Transport Finance Company Limited, la plus grande société de financement d’actifs en Inde, a récemment lancé des certificats de dépôt fixe numériques basés sur la blockchain selon les rapports de prévision des prix de Polygon. Ces certificats garantissent à 100% l’authenticité et la sécurité cryptographique de la plateforme blockchain DocChain.io. Shriram Transport Finance Company […] More