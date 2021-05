Le président Joe Biden aurait rencontré plus d’associés commerciaux de son fils qu’on ne le savait auparavant, selon de nouveaux e-mails provenant de l’ordinateur portable présumé de Hunter Biden publiés par le New York Post mercredi.

Les Bidens, a rapporté le Post, ont rencontré des partenaires commerciaux ukrainiens, russes et kazakhs lors d’un dîner à Washington en 2015 organisé par Hunter dans l’un des établissements les plus exclusifs de Georgetown, le Café Milano, “où vont les gens les plus puissants du monde”, slogan va.

Dans un e-mail précédemment signalé par le Post l’automne dernier comme le premier de sa série d’exposés sur des ordinateurs portables au milieu de l’élection présidentielle, le cadre supérieur de Burisma, Vadym Pozharskyi, a remercié Hunter pour la présentation du père de Hunter à l’époque, vice-président.

«Cher chasseur, merci de m’avoir invité à DC et de m’avoir donné l’occasion de rencontrer votre père et d’avoir dépensé [sic] quelque temps ensemble », a écrit Pozharskyi. À l’époque, Hunter Biden gagnait jusqu’à 50 000 $ par mois en rémunération excédentaire au conseil d’administration de Burisma, une société énergétique ukrainienne, malgré aucune expérience préalable dans l’industrie.

La note de 2015 contredisait les démentis véhéments du candidat de l’époque, Joe Biden, tout au long de la campagne, selon lesquels il n’avait jamais parlé affaires avec son fils, “ou avec qui que ce soit d’autre”. Pendant la campagne électorale, Biden a même fait honte à un électeur de l’Iowa pour avoir soulevé la question.

Cependant, de nouveaux reportages du New York Post cette semaine ont révélé de nouveaux détails sur le dîner, y compris ceux figurant sur la liste des invités, ce qui a élargi la portée de Pozharskyi pour inclure des hommes d’affaires de premier plan de Russie et du Kazakhstan. La liste des invités de Hunter comprenait Marc Holtzman, qui était à l’époque président de la plus grande banque du Kazakhstan, la milliardaire russe Yelena Baturina, et son mari, l’ancien maire corrompu de Moscou Yury Luzhkov, aujourd’hui décédé. Plusieurs autres invités anonymes ont été invités pour un total de 14.

«On ne savait pas si tout le monde sur la liste de Hunter était présent», a noté Miranda Devine du New York Post.

Bien que Baturina figurait sur la liste, le partenaire commercial de Hunter, Devon Archer, aurait écrit : « Yelena ne veut pas voler Yuri’s Thunder, alors elle sera en ville pour nous rencontrer mais ne veut pas venir dîner.

Baturina, selon les enquêteurs du Sénat dans un rapport à succès publié en septembre, a viré 3,5 millions de dollars à la société de Hunter Biden l’année précédente dans le cadre d’une transaction que le département du Trésor a qualifiée d’activité suspecte.

Hunter aurait utilisé son poste au conseil d’administration du Programme alimentaire mondial des États-Unis comme couverture pour le dîner.

“D’accord, la raison du dîner est ostensiblement de discuter de la sécurité alimentaire”, a écrit Hunter dans un e-mail à Michael Karloutsos, qui était à l’époque le fils du chef de l’Église orthodoxe grecque. “Papa sera là mais garde ça entre nous pour le moment.”

Le dernier trésor d’e-mails provient d’un ordinateur portable prétendument abandonné appartenant à Hunter Biden qui a été laissé dans un atelier de réparation du Delaware. Son contenu a été récupéré par les forces de l’ordre et l’ancien maire de New York Rudy Giuliani, qui a remis son disque dur au New York Post.

Après que les démocrates et leurs alliés des médias progressistes et de la Silicon Valley ont qualifié l’ordinateur portable d’arme de désinformation russe, contrairement à toutes les preuves, puis l’ont censuré en ligne et l’ont rejeté, Hunter Biden a admis en avril que l’ordinateur portable pouvait « certainement » être le sien.